George W. Bush, preşedinte în dezbatere la American Corner

George W. Bush, președinte în dezbatere la American Corner

Ştire online publicată Joi, 14 Mai 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Astăzi, începând cu ora 10, la American Corner Constanța va avea loc o prezentare pe tema „Geor-ge W. Bush - The 43rd President of the United States”. Moderatorul eveni-mentului va fi prof. univ. dr. Lavinia Nădrag, din ca-drul Facultății de Litere, Universitatea „Ovidius”, care va oferi celor prezenți mai multe informații despre fostul președinte american. Prezentarea va fi urmată de vizionarea filmului „The World Stage” din colecția „The American President”, producția Kunhardt (2000). Coordonatorul centrului American Corner, Claudia Baicu, va pune la dispo-ziția participanților mate-riale informative despre viața și cultura ameri-cană.