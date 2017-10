Geniile se formează contra-cost? Părinţii fac scandal pentru „olimpiadele“ pe bani

Geniile se formează contra-cost? Părinții fac scandal pentru „olimpiadele“ pe bani

Interdicția de a mai găzdui concursuri școlare „pe bani“ în unitățile de învățământ a revoltat numeroși părinți constănțeni care și-ar fi dorit să li se ofere și alte alternative, pe lângă cele două concursuri inițiate de Inspectoratul Școlar Județean, respectiv Euxin și Tomis, care sunt programate tocmai în semestrul II.În urmă cu doi ani, când a dispus interzicerea concursurilor „pe bani” inspectorul general Răducu Popescu a și explicat decizia: „Foarte mulți părinți contestau aceste concursuri pe bani. Și au perfectă dreptate. Faptul că toți copiii plecau de acasă cu o sumă de bani și o ofereau profesorilor sau diriginților ca pe un bilet de intrare la un concurs crea o percepție total distorsionată asupra ceea ce înseamnă educație. Există și solicitări din partea părinților ce-și doresc competiții pentru copiii lor și sunt perfect îndreptățite. Aici trebuie să păstrăm un echilibru. Un copil care participă la foarte multe concursuri săptămânale nu înseamnă că va fi mai bine pregătit”, a mai afirmat Popescu.În week-end-ul trecut am asistat la o adevărată revoltă din partea unora dintre părinții care nu au avut posibilitateasă-și înscrie copiii la concursul de matematică Evaluare în educație, care s-a desfășurat doar la una dintre școlile particulare din Constanța. „Este de-a dreptul exagerată această interzicere, în condițiile în care rămâne la latitudinea noastră dacă vrem sau nu să ne înscriem copilul. Și nu o facem din orgoliu, ci pur și simplu pentru că am descoperit că foarte mulți elevi actuali olimpici s-au pregătit și prin intermediul acestor competiții”, spunea Cătălin Florescu, tatăl unui elev de la Colegiul „Mircea” care a sperat să-l poată înscrie sâmbătă, 18 octombrie, chiar în ziua concursului.În ciuda afișului mare ce stătea la poartă, au existat destui părinți constănțeni care au sperat că vor reuși să-și înscrie copiii. Pentru că în 2013, prof. Laura Roxana Alexandru a organizat acest concurs, anul acesta a fost asaltată de telefoane de la părinți în speranța că vor reuși să-și înscrie copiii la această competiție.La fel de asaltați au fost și cei de la Fundația Evaluare în Educație, după cum ne declara Alexandru Uceanu. „Sunt cam cinci sau șase județe care au dat avertizări unităților școlare să nu organizeze concursuri contra cost”, a declarat reprezentantul fundației. Și pentru că au existat discuții legate de eventuala discriminare care ar putea exista în clasele în care există copii care nu și-ar permite să se înscrie, Alexandru Uceanu a adăugat: „Anual, alocăm locuri gratuite tocmai pentru acești copii, care se calculează ca procent din numărul total de participanți. Spre exemplu, la 200 de participanți există cinci locuri gratuite”.100 de copii au plecat la GalațiTot week-end-ul trecut a avut loc și Concursul interjudețean de matematică „Cristian Calude”, la Galați, și care, surprinzător, deși înscrierea costa 16 lei, l-am găsit postat pe site-ul oficial al Inspectoratului Școlar Județean Constanța.Din discuția purtată cu prof. Romeo Zamfir, unul dintre organizatorii gălățeni, am aflat că pentru a participa la această competiție cu grad de dificultate ridicat s-au deplasat circa 100 de elevi din Constanța, de la Școala Spectrum și de la liceele „Ovidius” și „Mircea”. Întrebat același lucru, și anume ce se întâmplă cu copiii care și-ar dori, dar nu-și permit să se înscrie din cauza problemelor financiare, un alt profesor de la Galați, Mihai Totolici, a afirmat că atunci când au stabilit suma de 16 lei nu s-au gândit că ar fi o problemă în bugetul unei familii.Propunere adresată Inspectoratului Școlar JudețeanAșa cum școli de prestigiu precum „Gheorghe Țițeica” sau „Dimitrie Cantemir” reușesc să-și organizeze propriile concursuri de matematică cu propriile resurse, nu credeți că ar fi interesant ca fiecare instituție de învățământ să aibă propria ei competiție, așa încât ar fi toată lumea mulțumită și scopul ar fi comun: sporirea elitei școlare constănțene?