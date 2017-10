Generaţia Iphone, "praf" la simularea Evaluării Naţionale!

Generația Iphone, "praf" la simularea Evaluării Naționale!

Jale mare la aflarea rezultatelor la simularea Evaluării Naționale. Chiar dacă mai sunt trei luni până la adevăratele examene, din cei peste 6.000 de elevi constănțeni de-a VIII-a care s-au prezentat la simulare, doar 2.876 au reușit să obțină medii peste 5. Adică 47,87% au mai pus ceva-ceva mâna de carte.Statisticile oferite vineri, 6 martie, de Inspectoratul Școlar Județean Constanța au relevat îngrijorările premergătoare aflării rezultatelor, mai cu seamă că în urma probei la Matematică mulți elevi se văitau de subiecte. Așa se face că, în timp ce la Limba română s-au obținut 10 note de 10 și aproape 70% au obținut note peste 5, la Matematică doar 34,22% au luat note peste 5. În mediul rural e jale mare, doar 16% reușind să se „târâie” către nota 5.Rezultatele vor fi analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ, prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătățirea performanțelor școlare.„Se va relua acea parte din materie la predare, într-un program remedial care va fi întocmit după discuțiile avute de diriginte, cadru didactic cu familia. Există mijloace didactice la nivelul oricărui cadru didactic astfel încât să poată interveni și nota 2 obținută acum să devină mult inferioară celei din vară”, a declarat inspectorul școlar general Răducu Popescu.Interesantă ni s-a părut remarca secretarului de stat Vasile Șelaru, care a afirmat că județul Constanța este unul al contrastelor. „Aveți rezultate extraordinar de bune la olimpiade naționale și internaționale și rezultate foarte slabe din punctul meu de vedere la Bacalaureat, cu 12% sub media pe țară. Iar la Evaluare Națională, cu două procente sub media pe țară. Am solicitat inspectorilor școli în această ședință să nu mai fie polițiști și să-și facă în primul rând datoria de îndrumare a cadrelor didactice și mai puțin de control. Nu tăiem capete și dăm sancțiuni! Funcția de îndrumare unde se regăsește? Este prea mare discrepanța în județul Constanța între copiii cu rezultate foarte bune și cei foarte slabi”, a declarat secretarul de stat. La această declarație s-a alăturat și ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu afirmând că rezultatele chiar sunt îngrijorătoare.De altfel, și cu prilejul ședinței tehnice cu directorii, s-au luat în discuție și rezultatele de la simularea Evaluării Naționale, care la Constanța se situează și sub așteptările profesorilor. I-am auzit comentând, vineri, că pe de o parte e bine că s-au corectat cu maximă rigurozitate lucrările, notele mici stimulându-i pe elevi să pună și mai serios burta pe carte. Rămâne de văzut.Pe site-ul „Cuget Liber”, puteți consulta lista liceelor în care elevii au reușit performanța de a obține nota 10 la una din cele două materii de examen.