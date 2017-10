Gaudeamus Litoral 2016. Târgul de carte se mută în Piaţeta Perla din Mamaia

Gaudeamus Litoral 2016. Târgul de carte se mută în Piațeta Perla din Mamaia

Și în acest an, târgul Gaudeamus urmează cititorii în vacanță. Au uitat să pună în valiză cartea de pe noptieră care așteaptă de mult să îi fie descoperită sau terminată povestea? Nu-i nimic. La doi pași de plajă îi îmbie, ca într-o uriașă librărie, bestseller-urile momentului, serii de autor și cele mai recente titluri de ficțiune sau nonficțiune, mii de titluri la prețuri extra-sezon, numai bune să îi facă să uite de gradele din termometre. În plus, departe de a fi doar un loc unde cărțile așteaptă cuminți, pe rafturi, săfie răsfoite, râvnite și cumpărate, târgul Gaudeamus oferă o experiență culturală dinamică și interactivă, cu lansări de carte, lecturi publice, dezbateri, proiecții de filme și momente muzicale.Număr record de evenimentePeste 100 de evenimente într-unul singur, un nou amplasament mai accesibil și o ofertă editorială generoasă, sunt doar trei dintre motivele pentru care cititorii aflați în vacanță la malul mării sunt așteptați la cea de-a opta ediție a Târgului Gaudeamus Litoral.Evenimentul, componentă a Caravanei Gaudeamus, este organizat de Radio România, prin Centrul Cultural Media Radio România, în perioada 11 - 15 august, în Piațeta Perla din Mamaia. Zilnic, între orele 15 și 23, o mare de cărți și un program dens și variat de evenimente îi așteaptă pe turiștii și pe constănțenii iubitori de carte pentru o doză estivală culturală.Deschiderea oficială a târgului va avea loc joi, pe 11 august, la ora 17, în cadrul unei ceremonii speciale, organizată cu sprijinul Forțelor Navale, al Clubului Nautic Român și al Teatrului de Stat Constanța.Cărțile vin pe mare!În acordurile muzicii militare a Forțelor Navale, nouă veliere vor aduce la țărm cărți simbol pe care actorii de la Teatrul de Stat, îmbrăcați în costume de epocă, le vor prelua și le vor aduce la pavilionul Gaudeamus din Piațeta Perla.Președintele de onoare al acestei ediții este prof. univ. dr. Angelo Mitchievici, președintele filialei Dobrogea a Uniunii Scriitorilor și profesor la Universitatea „Ovidius” din Constanța.Cu prilejul târgului, vor fi reluate și câteva proiecte tradiționale inițiate și derulate de Radio România, campania de donații „Cărțile se întorc acasă” și Poliția Gaudeamus. Nu vor lipsi nici tombola Gaudeamus derulată pe baza buletinelor de vot al publicului sau concursul Miss Lectura, adresat celor mai frumoase vizitatoare. Pentru al doilea an consecutiv, premiul tombolei Gaudeamus va fi oferit de Regional Air Services - Aeroportul Tuzla și va consta într-un zbor deasupra litoralului românesc, de la Aeroportul Tuzla, pe care câștigătorul îl poate filma sau fotografia.