Gata cu vacanţa de iarnă

Gata cu vacanța de iarnă

De mâine, elevii revin în bănci, pentru cursurile semestrului II. Semestrul întâi al anului școlar 2013-2014 a început în 16 septembrie și se va încheia în 31 ianuarie. În perioada sărbătorilor de iarnă, elevii au fost în vacanță, din 21 decembrie până în 5 ianuarie, potrivit structurii anului școlar 2013-2014. Elevii vor reveni la școală în 6 ianuarie, pentru cursurile semestrul întâi, care se va încheia în 31 ianuarie. Înainte de începerea semestrului al doilea, elevii vor fi în vacanță din 1 până în 9 februarie. Cursurile semestrului al doilea vor începe în 10 februarie și se vor încheia în 20 iunie. În această perioadă, elevii vor avea vacanță de primăvară, care va începe în 12 aprilie și se va încheia în 22 aprilie, după a treia zi de Paști. În semestrul al doilea, în primăvară, vor avea loc simulările la Bacalaureat, pentru prima dată acestea fiind organizate și pentru elevii din clasa a XI-a. Săptămâna 7-11 aprilie este dedicată activităților extracurriculare și extrașcolare, în cadrul programului "Școală altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!", care va avea un orar specific. Tezele din semestrul al doilea al anului școlar 2013-2014 vor fi susținute, de regulă, până în 23 mai. Elevii vor intră în vacanța de vară în 21 iunie, anul școlar 2014-2015 urmând să înceapă în 14 septembrie. Anul școlar 2013-2014 are 36 de săptămâni de cursuri, însumând 176 de zile lucrătoare. Pentru clasele terminale din învățământul liceal, anul școlar are 37 de săptămâni, dintre care 33 de săptămâni de cursuri și patru săptămâni pentru examenul de Bacalaureat. Cursurile pentru elevii care termină liceul în 2014 se încheie în 30 mai. Pentru clasa a VIII-a, anul școlar are 36 de săptămâni, dintre care 35 de săptămâni de cursuri și o săptămână pentru Evaluarea Națională. Cursurile pentru elevii din clasa a VIII-a se încheie în 13 iunie.