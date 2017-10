„Gânduri pentru colegii mei la momentul expulzării din ISJ Constanţa“

„Gânduri pentru colegii mei la momentul expulzării din ISJ Constanța“

Ştire online publicată Sâmbătă, 20 Iulie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Vineri, 19 iulie, pe forumul Inspectoratului Școlar Județean Constanța, ex-inspector de specialitate istorie Petre Purcărea a doritsă-și ia rămas bun, după cei 16 ani petrecuți în această instituție, într-un mod original, de la colegii săi.„Aș fi putut să-l întreb pe responsabilul instituției, laconic și franc: „Ce rău v-am făcut?”. Am renunțat, convins fiind că nu aș fi primit un răspuns sincer. M-am convins încă din decembrie 2012, când am solicitat prelungirea contractului de management educațional, că vor apărea fisuri în colaborarea noastră viitoare. Acest aspect a fost alimentat permanent de „oamenii de bine” din instituție, care nu au putut să treacă peste răutățile personale, alimentate din motive pe care le intuim.Trecând peste momentul care, cred sincer, că pe unii dintre voi, v-a îndurerat, pot să le spun acestora, în stilul personal de belfer, care mă caracterizează, parafrazând o personalitate istorică: «Să dea Dumnezeu, să-i meargă inspectoratului mai bine fără mine, decât cu mine!». În acest moment de răscruce al traseului meu profesional mă gândesc la voi, colegii mei (așa v-am considerat întotdeauna, după cum bine știți și ați simțit, sunt sigur, acest lucru), a căror activitate am coordonat-o timp de 16 ani (10 septembrie 1997-19 iulie 2013). Și aș fi făcut acest lucru, în același stil, până la vârsta standard de pensionare. Dar cineva a considerat că trebuie să încetăm colaborarea.Voi rămâne mereu alături de voi, prietenul și colegul vostru, care a acceptat, în septembrie 1997, această responsabilitate din dorința de a schimba radical relația inspector-profesori. Vă urez sănătate pentru voi și familiile voastre, împliniri profesionale și personale deosebite și «Să auzim de bine!».P.S. Cred că aș fi dorit să vă spun mai multe vorbe și mai meșteșugite, dar, cu emoția momentului, am transcris exact simțămintele clipei. La bună vedere!Al vostru coleg și prieten,Petre Purcărea”