Galeriile „Amfora“ - un sfert de secol de existenţă

Galeriile „Amfora“ - un sfert de secol de existență

Galeria de artă „Amfora” se apropie deja de un sfert de secol de existență. Ea a înlocuit în 1984 un magazin de piese auto, situat la parterul unui bloc din fața fostului cinematograf „Republica”. Pe vremea aceea, însă, Galeria se numea „Arta”. Ea aparține Asociației Artiștilor Plastici „Amfora”, formată din artiști amatori, care într-o formă sau alta există din 1975. Anul acesta, Asociația a sărbătorit 25 de ani de existență, ani punctați de o activitate susținută. Unica sală dreptunghiulară din care este formată galeria a reprezentat o fereastră deschisă a activității artiștilor plastici amatori constănțeni spre privirile locuitorilor orașului lor. Ea nu este tocmai perfecțiunea întruchipată, în ce privește spațiul de expunere, din cauza unei iluminări insuficiente și a unei discrete atmosfere de perenitate ce nu se schimbă cu trecerea anilor, dar oferă artiștilor plastici amatori un spațiu cum asociațiile similare din alte orașe, cu excepția Bucureștiului, nu au. În plus, caracterul „amatoricesc” al muncii artiștilor care expun aici aduce un aer de autenticitate artistică. Ei nu creează decât pentru că iubesc ceea ce fac și nu din alte motive. Dacă expresia „artă de dragul artei” are vreun sens, atunci îl are tocmai la „Amfora”. Din două în două săptămâni, începând cu zilele de joi, expozițiile se schimbă, iar cei care au curiozitatea să le urmărească se pot conecta astfel la pulsul creației constănțene „neprofesionale” în materie de artă plastică.