GALERIE FOTO / Peste 50.000 de spectatori au luat parte la Festivalul Internaţional de stradă ART DISTRICT

GALERIE FOTO / Peste 50.000 de spectatori au luat parte la Festivalul Internațional de stradă ART DISTRICT

Toată Constanța a fost în stradă în acest week-end! Nu a fost revoluție, nu am fost atacați de extratereștri, ci am participat, în premieră absolută, la primul festival de teatru de stradă din orașul nostru! Sâmbătă, 2 septembrie 2017, și duminică, 3 septembrie 2017, Festivalul Internațional de Stradă ART DISTRICT 2017 și ai săi artiști extrem de spectaculoși au scos din case pe toți constănțenii și din hoteluri pe toți turiștii și i-a adus pe Bulevardul Tomis și în zona veche a orașului, locurile de desfășurare ale evenimentului.Festivalul a fost organizat de Fundația Umanitară Clopot, cu sprijinul Consiliului Județean Constanța, o instituție care a dat dovadă de curaj pentru această premieră și care are multe lucruri de demonstrat în domeniul cultural-artistic și pe viitor.Peste 50.000 de oameni au urmărit, aplaudat, fotografiat și filmat Festivalul Internațional de Stradă ART DISTRICT 2017 în cele două zile, cu o bucurie incredibilă, ceea ce înseamnă că organizatorii au identificat încă o nișă culturală lipsă în peisajul festivalier al Constanței. Ea a fost alimentată, însă, în cel mai spectaculos și profesionist mod, de trupele Transe Express (Franța), Camouflage Roadshow (Germania), ULIK & LE SNOB & Cie (Franța), Worldbeaters Music (Marea Britanie), Ilotopie (Franța), Cirquet Confetti (Spania), Les Enjoliveurs Compagnie (Franța), Cia La Tal (Spania), Barbarossa Samba Group (România), Le Caramantran (Franța), Compania 9 (România) ș.a. Toate aceste trupe și publicul lor au transformat orașul, pentru două seri, într-o imensă scenă de teatru de stradă, așa cum se întâmplă în toate țările importante din Uninea Europeană.Prima ediție a Festivalului Internațional de Stradă ART DISTRICT a avut ca punct de pornire, în acest an, orașul Constanța, municipiul reședință de județ, urmând ca, în anii următori, potrivit strategiei organizatorilor, să poată călători prin toate orașele județului.Pe această cale, organizatorii mulțumesc Grupării Mobile de Jandarmi „Tomis“ Constanța, Inspectoratului Județean de Jandarmi Constanța, Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dobrogea“, Inspectoratului de Poliție al Municipiului Constanța pentru sprijinul profesionist acordat în realizarea acestui eveniment, unic la Constanța.