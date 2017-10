Galerie foto. Moment istoric la Colegiul "Mircea": a 100-a promoţie şi-a spus "La revedere!"

Galerie foto. Moment istoric la Colegiul "Mircea": a 100-a promoție și-a spus "La revedere!"

În anul 1915, de pe porțile prestigiosului Colegiu constănțean „Mircea cel Bătrân” ieșea prima promoție de absolvenți de liceu, eveniment care a prilejuit vineri, 29 mai, o adevărată sărbătoare pentru actuala serie cu numărul 100, 246 de elevi de-a XII-a întâlnindu-se pentru ultima dată în actuala calitate, aceea de mirciști.Că place sau nu, profesorii și elevii acestei instituții știu să-și respecte blazonul și să-l cinstească așa cum se cuvine, evenimentul de vineri fiind unul cu totul și cu totul deosebit, emoțiile fiind încărcate de culoare și veselie.În deschiderea festivității, prof. dr. Vasile Nicoară, directorul care știe să se facă îndrăgit de elevi, în ciuda asprimii impuse, nu s-a putut abține să nu-i povățuiască până în ultima clipă pe… copiii săi. „Avem și anul acesta o promoție de excepție, așa cum an de an ne-am obișnuit să dăm țării și lumii unii dintre cei mai buni și cei mai bine formați tineri. Nu sunt vorbe deșarte, sunt argumente multiple în favoarea acestor cuvinte. Stau mărturie sutele de premii pe care elevii noștri le-au adus școlii și țării în ultimii patru ani. Avem în această promoție elevi cu împliniri internaționale și care au ridicat steagul României pe cele mai înalte catarge, precum Ioan Ignat, Daniel Aleca, Diana Anastase, Irina Crăciun. Dați-mi voie să mai fiu un minut dascăl, părinte și sfătuitor. Dragii noștri absolvenți, sunt două condiții în care ați putea pierde Bacalaureatul: prima este cea de a nu vă prezenta și cea de-a doua de a încerca să-l fraudați. Dacă aceste lucruri nu se întâmplă, tot ce vedem astăzi frumos co-lorat în fața noastră are garanția succesului.Fiți demni de familiile voastre, de personalitatea voastră, de școala voastră, mergeți în viață cu fruntea sus, fără a face compromisuri care ar putea dăuna viitorului vostru”, a mai spus îndrăgitul profesor și director.Colegul său de „cabinet”, prof. Gheorghe Moraru, director adjunct, vizibil emoționat de festivitate și cu gândul la liceul său din Blaj, unde a absolvit, ne măr-turisea că este mândru de această a 100-a promoție. „Sunt printre ei cel puțin 50 de elevi strălucitori, dar cei mai mulți sunt din clasa de mijloc, elevi care-și vor găsi cu certitudine rostul în viață, pentru că au știut să fie perse-verenți, dar și câțiva care nu-și meritau locul aici”, declara prof. Moraru.Diana Anastase, una dintre șefele de promoție 2015, declara că speră ca la prima reuniune să se reîntâlnească la fel de plini de viață. Ea va fi, din toamnă, studentă la Universitatea Yale, din New Haven. Cea de-a doua elevă eminentă este Ioana Oprea. „Am întâlnit aici oameni deosebiți, care mi-au arătat că prin perseverență și optimism poți realiza multe în viață”, afirma cea care va fi studentă la Imperial College în Londra.Pe site-ul „Cuget Liber” puteți viziona momentele emoționante imortalizate la festivitatea de absolvire.