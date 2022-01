GALERIE FOTO / Mii de persoane, prezente la slujba de Bobotează. Alai cu butoaiele trase de cai și boi

În aceste momente are loc tradiționala procesiune de Bobotează, de la Catedrala „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” până în Portul Tomis . ÎPS Teodosie oficiază slujba de Sfințire Mare a apei, împreună cu un sobor de preoți și diaconi.







La eveniment este prezent și președintele AUR, George Simion.







"Anul trecut am fost 10.000 anul acesta să fim mai mulți și să ne rugăm pentru alungarea acestei boli" a declarat IPS Teodosie

Sunt pregătite 150000 de sticle care vor fi împărțite cu ajutorul jandarmilor. In ciuda vremii primăvăratice prezența la eveniment este sub cea de anul trecut. Sunt in jur de 3000 de persoane, semn că totuși credincioșii se teme de infectare. IPS Teodosie a aruncat în apă cele trei cruci, 23 de persoane se vor arunca în apele reci pentru a le recupera.