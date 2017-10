Galerie FOTO. Întâlnire cu academicianul Răzvan Theodorescu

Cu prilejul taberei de pictură „Briza Mării”

Astăzi, la hotelul „Central” din stațiunea Mamaia, este programată festivitatea de închidere a primei tabere de pictură, intitulată „Briza Mării”, inițiată de prosperul afacerist constănțean iubitor de frumos Florin Cârstocea.„Ideea o am cam de acum un an, când am auzit că se face tabără de pictură la Balcik, și mi-am spus că totuși camping-ul de la Mamaia poate oferi toate condițiile și surse de inspirație artistică. Eu am mai avut inițiative care nu au legătură cu ceea ce fac oamenii de afaceri în general, zice lumea, lucruri din care n-am câștigat și chiar nu-mi propusesem un câștig. În concepția mea, e ok să faci business, dar o parte, fie că-i mai mică sau mai mare, trebuie să se întoarcă și către societate. Îmi doresc să continue această tabără și la anul să fac în paralel și una de sculptură, mai micuță”, a declarat Florin Cârstocea.Tot astăzi, de la ora 18, va fi vernisată și expoziția ce a rezultat, rod al muncii celor 22 de studenți și masteranzi provenind din patru centre universitare: Iași, Cluj, Brașov și Constanța.Luni, 16 septembrie, studenților invitați le-a fost oferită o surpriză: întâlnirea cu acad. Răzvan Theodorescu și cu criticul de artă Pavel Șușară, în cadrul unei conferințe intitulate „Levantul și tradiția școlii românești de pictură”, prezidată de conf. univ. dr. Daniela Caruțiu, de la Universitatea „Ovidius”.„M-am întâlnit cu mine însumi ca elev de liceu, în anul 1955, când - lângă păduricea aceasta, pe care domnul Cârstocea, cu atâta generozitate, a transformat-o într-un loc de plajă - eu făceam plajă, stând în niște căsuțe de lemn cu alți colegi din București. Ca student, apoi ca cercetător, am bătut și am străbătut acest ținut. Dobrogea este fantastică în spațiile ei monastice dinspre Deltă și în spațiile ei bizantice, dinspre granița cu Bulgaria”, declara reputatul academician în cuvântul său introductiv.De asemenea, a ținut să precizeze că „această tabără este prima de care aud să fie sponsorizată de o persoană privată. Ceea ce a făcut domnul Cârstocea aici, pentru studenții centrelor universitare cele mai importante din țară, ține absolut de miracol. Acest loc este binecuvântat pentru tinerii artiști. Ce este impresionant aici și la toți am observat la nivelul lor artistic. Sunt lucruri excelente ori mai puțin reușite, dar toți au trăit ceea ce numim noi în istoria artei plenerismul. Faptul că au fost în acest aer marin, sub lumina aceasta extraordinară și mai ales în luna septembrie. Se simt descătușați, și asta mi-au spus-o chiar ei. Una este să lucrezi într-un atelier la București sau la Cluj și alta este să lucrezi aici, pe malul mării, în locul care a dat mari pictori și mari teme, din toate punctele de vedere. Eu cred că această tabără, care este la prima ei ediție, se va dezvolta. Și repet, are o importanță sociologică: este prima oară când un întreprinzător privat a făcut ceva palpabil pentru tinerii noștri studenți. Statul, din păcate, nu are posibilitățile acestea”.