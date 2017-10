GALERIE FOTO/ "În perioada comunistă am fost mai preţuiţi!"

2

Oameni si suboameni

Am inteles, ca de Sarbatorile 2012, din cauza asaltului: marlanismului, VIOLENTEI, prostului gust si manelismului tziganesc promovate de majoritatea CLOACELOR asa-zise-televiziuni, Romanii au urmarit NUMAI programul singurei televiziuni ce a reluat prestatiile artistice de divertisment ale Clasicilor Sufletisti Romani postbelici in frunte cu Ileana Stana Ionescu, Stela Popescu, Mitica Popescu si cei ce nu mai sunt printre noi, regretati vesnic de cei cinci-la-suta Romani ce se incapatzaneaza sa supravietuisca in...viermuiala rroamarlaneasca. --- Mai sunt Romani in bantustanul pierzaniei; Romani ce au inteles ca Vina Primordiala a nenorocirilor aduse de kkpitalismul jewnglishtanez, apartine burgheziei rosii satanice, militarat-securist-ceausista: "mcquin 17.03.2013, 14:05 Sunt multe de spus... Discutiile puerile despre schengen sunt lipsite de suport intrucat noi suntem in UE si avem drepturi egale cu toti membrii. Dar se pare ca in fapt nu suntem in UE decat pe rolul de ciuca bataii de joc,dupa ce ne-au fost indesati cu sila banii FMI care partial nici nu au ajuns in Romania ci s-au dus direct in bancile ocidentale pentru sustinerea monezilor lor de catre poporul roman,pe termen lung. Daca nu am fi fost inca in UE ne curtau cu cerul si pamantul sa intram pentru a ne mulge. Evident ca si noi avem vina nostra intrucat dupa '89 ne-am lamentat la actiunile lui Iliescu si Roman care au distrus,aruncat la fier vechi o industrie de multe mii de miliarde de euro,munca unui popor.Pe aceste banditisme s-au ridicat milionarii de azi cei care fac politica in Romania. Bani sunt inca in Romania dar sunt dati prin pensii NESIMTITE fostilor securisti si militieni care au constituit aparatul de represiune a regimului comunist asupra poporului.Deasemeni armata beneficiaza de pensii mult prea mari fata de faptul ca nu au avut nici macar 1 zi de front.Bani se gasesc in evaziunea fiscala practicata de BOR peste 20 miliarde euro pe an,si inca 30 miliarde din munca la negru."