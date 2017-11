Galerie foto / Grădinița Perluțele Mării participă la un eveniment internaţional

Galerie foto / Grădinița Perluțele Mării participă la un eveniment internațional

Ştire online publicată Joi, 16 Noiembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

În perioada 13 - 17 noiembrie 2017 delegația Grădiniței cu Program Prelungit "Perluțele mării" participă la evenimentul de formare de scurtă durată din cadrul Proiectului Erasmus+ TREE "Traditions, Reality, Education, Entertainment", Nr. 2016-1-BG01-KA219-023648_6, evenimentul este găzduit de Grădinița "Azuoliukas" din Kelme, Lituania.In data de 15.11.2017 s-au desfasurat ateliere de formare a cadrelor didactice din Gradinita "Azuoliukas" din Kelme, Lituania si a delegatiilor de profesori din Bulgaria, Polonia, România, Ungaria și Turcia. Tematica atelierelor s-a concentrat pe metodologia jocului si integrării jocurilor produse in cadrul Proiectului Erasmus+ TREE "Traditions, Reality, Education, Entertainment", Nr. 2016-1-BG01-KA219-023648_6, in procesul didactic predare-invatare-evaluare in invatamantul preșcolar și primar. Delegația formata din profesorii Gradinitei cu Program Prelungit "Perlutele mării " din Constanta, România a organizat si desfasurat ateliere de formare intitulate:● "The Ant's Journey - Board game with flashcards (Joc de masa cu jetoane)● Primul an de implementare al proiectului ( prezentare multimedia )● Utilizarea produsului eBook - The Ant's Journey (film)● Tradiții si obiceiuri de iarnă din România (prezentare multimedia si film)● Web site-ul Proiectului Erasmus+ TREE creat de către echipa de proiect românească:https://treeproject.wixsite.com/weshareCelelalte delegatii straine au desfășurat ateliere de formare astfel:● Joc interactiv pentru SmartBoard● Variante de utilizare a eBook-ului● Jocuri pentru Computer.Au existat prezentari multimedia referitoare la Craciun si alte sărbători de iarnă ale țărilor partenere.