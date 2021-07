GALERIE FOTO. Experienţe inedite pentru doi elevi de la Colegiul Naţional Militar Constanţa

Elev sergent major Bianca Shanab și elev caporal Cătălin Georgian Purice, de la Colegiul Naţional Militar "Alexandru Ioan Cuza" Constanţa, se află, săptămâna aceasta, în tabăra de vară internațională, organizată de Italian Naval Military School „Francesco Morosini”, la Veneția.Bianca și Cătălin se află în tabără alături de alți elevi militari europeni. „L-am întâlnit pe comandorul Marcello Ortiz Neri, comandantul liceului, care ne-a făcut un tur al unității. Totodată, am început cursurile de canotaj. În timpul liber am explorat străzile Veneției. Astăzi, am vizitat Muzeul Istoric Naval și Nava Palinuro, pe care cadeții acestei școli petrec două săptămâni de practică. Zilnic facem antrenamente de canotaj, abia așteptăm evenimentele următoare!”, povestesc elevii.Pe durata taberei, aceştia vor participa la prelegeri și ore de teorie a canotajului și activități practice, dar vor vizita și locuri de interes cultural din frumoasa Veneție.