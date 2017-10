Galerie FOTO. CUM A PĂTRUNS TEHNOLOGIA DE ULTIMĂ GENERAŢIE ÎN COLEGIUL "MIRCEA" DIN CONSTANŢA

Galerie FOTO. CUM A PĂTRUNS TEHNOLOGIA DE ULTIMĂ GENERAȚIE ÎN COLEGIUL "MIRCEA" DIN CONSTANȚA

Auditoriul, în frunte cu ministrul Educației, Remus Pricopie, prezent, ieri, în clasa Smart dotată de Sam-sung, a avut șansa de a asista la o lecție a viitorului, în care nu mai este nevoie să scoți o foaie de hârtie, ci mai repede să-ți deschizi contul de Facebook. „Această clasă ne face să ne simțim ca în viitor. În ultimul timp, manualele au foarte multă informație învechită și, pe măsură ce apar lucruri noi, le putem afla prin intermediul platformei de învățare inteligentă pe internet. Tehnologia ne va ajuta foarte mult în procesul de învățare, prin intermediul imaginilor și al videoclipu-rilor, constituind o moda-litate mai rapidă de a în-văța”, ne mărturisea, ieri, eleva Marina Cozma, clasa a XI-a. La fel de încântat de noua „apariție” în Colegiul „Mir-cea” era și colegul ei, Călin Jugănaru, clasa a X-a A, care se vede astfel mai aproape de a-și împlini un vis, acela de a deveni programator. Ieri, am aflat că nu numai elevii claselor a XI-a și a XII-a din cadrul colegiului vor avea acces la conținutul digital, adaptat programei școlare, dar și alte grupe de elevi din alte instituții de învățământ. Concret, este vorba despre două cursuri - „Succesul profesional” și „Comunicarea în me-diul online”, dezvoltate, în parteneriat, de către Institutul de Științe ale Educației și Junior Achievement.Pentru prof. Ion Băraru, figură emblematică a corpului profesoral al Colegiului „Mircea”, ziua de ieri a constituit și un duios remember al începuturilor sale: „În anul 1983, am ținut prima lecție cu un calculator în România, iar lucrarea mea de grad se intitulează «Simularea feno-menelor fizice cu ajutorul calculatorului». Eram profesor la Liceul Militar și aveam un calculator M118BM3 de tăria unui HC85 și atunci lumea a spus că nu sunt sănătos, că nu se poate așa ceva. În 1985, am devenit inspector școlar și am introdus calculatoare TIMS HC85 Cobra în școli și le-am spus că aceste calculatoare vor deveni lopata mileniului următor. Practic, folosesc de când mă știu în învățământ calculatorul în predarea fizicii. Dar în mod inteligent, fără să înlocuiască experimentele. Este un mod foarte propriu și sănătos, comunicarea pe care o promovează firma Samsung fiind una excepțională. Mărturisesc că am și un fel de frustrare că nu se declanșează chestia asta cu laboratoarele de științe, pentru că acolo e nevoie de acces la baze de date extraordinare, la universități, la biblioteci. Simpla comunicare ca și cu un telefon este benefică, dar pentru învățământ eu urmăresc altceva”, a mai afirmat dascălul. Am dorit să aflăm de la prof. Băraru ce presupune participarea la o oră desfășurată într-o asemenea clasă: „Trebuie să am material informatic, să solicit elevilor filme de pe net sau să filmeze ei experiențe, putem face concursuri, forumuri ce se pretează la această comunicare, prin care toți elevii sunt conectați la net, astfel încât viteza de circulație a informației să fie foarte rapidă. Nu mai este firesc să scriu pe tablă, ci să accesez imagini”, a mai spus același interlocutor.„Pentru colegiul nostru, aflat într-o elită națională alături de cele mai de prestigiu instituții preuniversitare, prin strădaniile corpului profesoral de a atinge cele mai înalte performanțe, prin olimpicii cu care ne mândrim an de an, ziua de astăzi vine să încununeze efortul de a ne situa pe cea mai de sus treaptă a viitorului educației”, a declarat prof. Vasile Nicoară, directorul Colegiului „Mircea”.