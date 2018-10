GALERIE FOTO / Cum a marcat Școala „Gheorghe Țițeica” Ziua Educației

Ziua Educației a fost aniversată la Școala „Gheorghe Țițeica” prin multe activități, o parte desfășurându-se în școală, alții în diferite instituții de cultură din oraș, în aer liber. De exemplu, elevii clasei a VII-a A, coordonați de prof. Marina Târziu, au fost mici actori în piesa „Căsuța poveștilor”, pe scena Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”, alături de artiști ai acestei instituții. Elevii clasei a V-a B și a VI-a C, sub îndrumarea prof. Nicoleta Ivanov și Cristina Lomnoșanu, au realizat creații literare cu tema „Gânduri pentru dascălul meu”. Interesantă a fost și activitatea elevilor clasei a VI-a D (prof. Veronica Hagi), care au fost în mijlocul elevilor clasei I E (p.i.p. Marioara Gospodin), cu scopul de a participa la lansarea proiectului micuților „Cartea, bucuria mea!”. Cei mari le-au adus elevilor de ciclul primar cărțile preferate ale copilăriei lor și i-au invitat la lectură prin mesaje sincere și emoționante.







Unii elevi ai ciclului primar au realizat colaje cu tema „Ce este educația ?” (clasa a IV-a C, p.i.p. Rodica Radu), „Clasa mea” (clasa I C, p.i.p. Simona Palasca), „Educația prin ochi de copil” (clasa a II-a F, p.i.p. Nicoleta Zamfir).







Alții au avut întâlniri cu propriii părinți, care le-au vorbit despre parcursul lor profesional și despre cât de importante sunt munca și ambiția pentru a reuși în ceea ce îți propui, și cu comandantul bricului ”Mircea” (clasa pregătitoare B, p.i.p. Neli Dimancea, clasa a II-a D, p.i.p. Mirela Cotoarbă, și clasa a IV-a D, p.i.p. Victorița Chirică). Alți școlari din clasele I-IV au mers la teatru unde au vizionat spectacolul ”Cartea Junglei” ori la Muzeul de Marină. Au mai avut loc vizionări de filme, ateliere de arte vizuale, ore de nutriție sănătoasă ori jocuri în aer liber. Nu în ultimul rând, elevii clasei a III-a C, îndrumați de p.i.p. Daniela Machedon, au rescris textul ”Ridichea uriașă” personajul fiind un copil care nu poate fi … smuls din fața calculatorului ! Ei au interpretat sceneta în fața invitaților (părinți, cadre didactice) care au rămas încântați de modernizarea atât de ingenioasă a textului clasic.