Galerie de artă în memoria lui Virgil Coman

Mâine, 5.05.2017, ora 13.00, la Biblioteca Județeană „Ioan N. Roman”, Constanța se va desfășura vernisajul expoziției „Galeria de Artă Virgil Coman”, organizată de Asociația Culturală „Wild Art”.Virgil Coman, istoric și director al Arhivelor Naționale, Direcția Județeană Constanța, a fost membru de onoare al Asociației Culturale Wild Art și „povestitorul” evenimentelor culturale organizate de asociație. Pentru că a sprijinit cultura, a fost și este un prieten apropiat al Asociației Culturale Wild Art, membrii acesteia s-au gândit de a duce mai departe proiectele inițiate împreună cu Virgil Coman, respectiv Ziua Stațiunii Mamaia, și fondarea unei galerii neconvenționale de artă in orașul Constanța.Evenimentul „ Galeria de Artă Virgil Coman” reprezintă un preambul al viitoarelor acțiuni culturale care vor avea loc într-un spațiu inedit și special creat pentru forme diverse de exprimare artistică, expoziții de artă, lansări de carte, lecturi publice, recitaluri etc. Mai mult decât atât, pasajul pietonal, zona magazinului Tomis reprezintă spațiul ales pentru a fi galeria de artă ce va purta numele lui Virgil Coman și cu susținerea administrației locale, acest demers cultural este în plină desfășurare. Referitor la expoziția „Galeria de Artă Virgil Coman”, aceasta însumează lucrări/propuneri de viziune asupra organizării spațiului pietonal din zona Tomis, care sunt realizate de elevii Colegiului Național de Arte „Regina Maria”, sub îndrumarea profesorilor Irina Filip, Oana Gardon și Andrei Beșcucă. Lucrările expuse vor fi supuse unei selecții, urmând ca lucrarea câștigătoare să constituie proiectul care va fi transpus în realitate pentru realizarea „Galeriei de Artă Virgil Coman”.