Gala Culturală Româno - Turcă, un simbol al prieteniei dintre naţiuni

Duminică, pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor din Constanța

Gala Culturală Româno - Turcă, un simbol al prieteniei dintre națiuni

Sala mare a Casei de Cultură a Sindicatelor Constanța va găzdui, duminică după-amiază, un eveniment de anvergură: Gala Culturală Româno - Turcă, un spectacol organizat de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, Lumina Instituții de Învățământ, Liceul Internațional de Informatică din Constanța, Școala Spectrum din Constanța și Fundația Lumina. Gala, concepută după modelul celei din luna martie, de la București, va cuprinde sesiuni de cântec, dansuri și recitări de poezie, protagoniști urmând a fi elevi din instituțiile de învățământ (școli și licee) Lumina, din orașele București, Iași, Timișoara și Constanța. „Îi invităm la spectacol pe toți iubitorii folk-dance-ului din România și Turcia. Vor fi momente foarte frumoase, copii talentați, mulți dintre ei deja remarcați în concursuri internaționale, precum Ștefan Atîrgovițoae, din Iași. Vor urca pe scenă copii români care vor interpreta cântece și vor recita poezii turcești, dar și copii turci care vor interpreta cântece și vor recita versuri românești. De asemenea, vor fi proiectate videoclipuri realiza-te în principalele puncte de interes turistic ale României și Turciei, show-ul va fi completat cu o reprezentație a celor 41 de toboșari, dar am pregătit și multe alte surprize pe care le vom divulga la momentul potrivit”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul Liceului Interna-țional de Informatică din Constanța, prof. Hamdi Akyol. Gala Culturală Româno - Turcă va avea loc duminică, 6 mai, de la ora 16.00, spectacolul urmând a dura o oră și jumătate. Accesul la sală se va face numai pe bază de invitații sau bilete, acestea din urmă putând fi procurate de la sediile Liceului Internațional de Informatică sau Școlii Spectrum. Spectacolul va fi prezentat de Gabriela Cristea, vedeta de la Kanal D. La eveniment, au fost invitate o serie de personalități din România, precum Consulul General al Republicii Turcia la Constanța, Fusun Aramaz, deputații Amet Aledin și Iusein Ibram, muftiul Iusuf Muurat, inspectorul școlar general Aliss Andreescu, dar și oaspeți din Turcia, din localitatea Edirne. De la Coloana Infinitului, la Kîz Kulesi Organizatorii au realizat special pentru acest eveniment și un super-poster, în care personaje principale sunt doi elevi și două grupuri de dansatori și cântăreți, îmbrăcați în costume tradiționale românești și turcești. În partea inferioară a afișului, au fost plasate câteva dintre obiectivele de interes major ale celor două națiuni: Ateneul Român, Palatul Parlamentului, Castelul Peleș, Co-loana Infinitului a lui Brâncuși, respectiv Podul Galata, Dolmabahce și Kîz Kulesi, din Istanbul. Acest din urmă obiectiv, în traducere liberă Turnul Fetei, este plasat în inima Bosforului, pe o mică insuliță, și are o poveste interesantă, pe care am aflat-o chiar de la Hamdi Akyol: „Se spune că Împăratul Constantin a construit acest turn pentru a-și proteja fata, căreia ursitoarele îi preziseseră că va fi mușcată de un șarpe și va muri. Fata a crescut, iar într-o zi, cineva a adus pe insuliță un coș cu mere, în care se ascunsese un șarpe. Acesta a mușcat-o pe fată, care a murit. Care e morala? Destinul e destin, nu îl poți schimba, ce îți este sortit se va îndeplini!”.