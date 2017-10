"Gaiţele" - răsplătite cu ropote de aplauze pe scena Casei de Cultură din Constanţa

"Gaițele" - răsplătite cu ropote de aplauze pe scena Casei de Cultură din Constanța

Miercuri, 25 martie, constănțenii prezenți în sala mare a Casei de Cultur din Constanța au avut șansa de a sta față în față cu o parte dintre actorii cu greutate ai scenei românești, care au întruchipat un text de mare valoare dramaturgică.Antologica piesă „Gaițele”, aparținând lui Alexandru Kirițescu, în regia lui Dan Tudor, a reușit să aducă în sufletele constănțenilor atâta fericire și bună dispoziție încât a fost aplaudată minute în șir într-o insistență ce i-a certificat succesul.În cele peste opt decenii scurse de la premiera comediei „Gaițele”, cele trei zgripțuroaice „matusalemice” au fost întruchipate de mari maeștrii, iar la Constanța au venit Florina Cercel, Rodica Popescu Bitănescu și mai tânăra Carmen Ionescu (cea care a înlocuit-o în distribuție pe Ileana Stana Ionescu). Poate și prin natura rolului, primele două au fost de-o savoare indescriptibilă, în perpetuă provocare de replici, cu un apetit demențial pentru miasmele morții. De altfel, toate personajele au excelat de încântarea propriei cruzimi, într-o erupție de ură și răutate.Chiar dacă Ileana Stana Ionescu nu a putut întregi „trinomul”, Florina Cercel și Rodica Bitănescu au reușit să ofere constănțenilor o seară de neuitat, piesa în sine fiind de o surprinzătoare actualitate, cu o mică mare diferență că astăzi vorbim despre o altfel de ferocitate a burgheziei parvenite românești.Dar apropo de subiectul celei mai valo-roase comedii de moravuri din dramaturgia românească, iată cum răspundea, în 1953, însuși autorul, la întrebarea „Cum am ajuns să scriu această piesă?”. „Împrejurări familiale mă determinaseră să locuiesc, câtva timp, la Craiova. Pe acea vreme, Oltenia aparținea la vreo nouă sau zece familii de mari moșieri, pe ale căror pământuri țăranii pălmași erau exploatați cu sălbăticie. [...] Am avut prilejul să cunosc îndeaproape pe acești moșieri și zarafi, din care se recrutau conducătorii țării. Am cunoscut lăcomia, avariția, trufia și cinismul lor, lipsa din sufletele lor a oricărui simțământ uman, bestialitatea lor. Și atunci, încercând să urmez pilda strălucită a marilor înaintași realiști ai scenei, am luat calea satirei sociale și am scris Gaițele, piesă în care m-am străduit, cu adevăr și mânie, să demasc lumea putredă ce mi se dezvăluise în toată hâda ei goliciune. Așa s-a născut piesa de față. Premiera a provocat stupoare. S-a râs, dar cu inima strânsă și, la ieșire, spectatorul burghez simțea ceva amar pe cerul gurii”. Nimic mai actual!!!Nu putem încheia înainte de a felicita întreaga distribuție care a făcut deplasarea la Constanța pentru a ne oferi o seară specială: Tomi Cristin (în rolul lui Mircea), Olga Delia Mateescu (Fraulein), Ilinca Goia (Wanda Serafim), Diana Dumbravă (Colette), Ana Ioana Macarie (Margareta), constănțeanul Pavel Bârsan și Dragoș Ionescu (frații Margaretei - Ianache și Georges).Următorul spectacol de teatru ce va avea loc pe scena Casei de cultură este de fapt o reprogramare a unei piese care în capitală se joacă cu casa închisă. „Oscar și Tanti Roz” îi va aduce la Constanța pe Oana Pelea și Marius Manole, într-o reprezentație ce nu trebuie ratată. Le reamintim celor care au cumpărat bilete la reprezentație din 30 martie că acestea rămân valabile. Prețurile biletelor sunt cuprinse între 70 și 90 lei.