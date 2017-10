Gabriela Vlad lansează romanul „DRĂCULEŞTII Mantia roşie“

Gabriela Vlad lansează romanul „DRĂCULEȘTII Mantia roșie“

Scriitoarea constănțeană Gabriela Vlad demonstrează că are multe de spus în literatura română. Ea ne oferă spre lectură un nou roman din ciclul „DRĂCULEȘTII“. La fel ca precedentele două volume, „Sabia Ordinului“ și „Colanul Ordinului“, cel de-al treilea, „Mantia roșie”, respectă tiparele romanului istoric clasic. Cea pe care, la apariția celui de-al doilea volum, am plasat-o, cu entuziasm, în galeria romancierilor genului, alături de Alexandre Dumas, redă publicului larg, într-o manieră spectaculoasă și captivantă, o epocă a istoriei naționale a României. Acțiunea se petrece între anii 1508 -1522 și descrie o lume cuprinsă de patima politicului, care reușește să despartă tații de fii, să îi învrăjbească pe oameni, să îi corupă, să îi dărâme. „Politica secolului al XVI-lea nu se deosebește, în esență, de cea de astăzi, de pe aceste meleaguri. Diferența este că în locul loviturii cu sabia și tunul, în zilele noastre se dau tunuri economice și lovituri mediatice. Poate că erau mai cinstiți cei din secolul al XVI-lea, când scoteau sabia și tranșau o dispută. Aveau de suferit doar protagoniștii, mai puțin familiile lor“ - spune scriitoarea. Romanul continuă povestea lui Radu, eroul din „DRĂCULEȘTII Colanul Ordinului“. Întâmplările țin cititorii cu sufletul la gură, momentele de suspans și de emoție fiind numeroase. Firul epic ajunge până și la Stambul, unde sultanul Baiazid se află pe patul de suferință. Bazându-se pe informații noi, scriitoarea abordează, în noul roman, lupta pentru putere din Imperiul Otoman, în perioada 1509 - 1512. „Mantia roșie“ este o îmbinare măiastră a numeroase genuri. În retorta cuprinzătoare a romanului istoric, sunt topite doze potrivite din romanul de dragoste, de capă și spadă, polițist, dar mai ales din cel politic. Precedentul volum, „Sabia Ordinului“, i-a adus autoarei, pe lângă aprecierile cititorilor și ale presei, premiul I, din partea Uniunii Scriitorilor - Filiala Brașov. Sper ca noul volum să îi aducă Gabrielei Vlad nu doar recunoașterea efortului extraordinar de a publica trei romane istorice bine scrise și de mare întindere, ci și locul bine meritat, în Uniune. Opera sa, aflată încă la început de drum, confirmă faptul că scriitoarea este o valoare autentică a Constanței. Lansarea romanului „DRĂCULEȘTII Mantia roșie” are loc vineri, 6 iunie, ora 12, la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie, din Constanța.