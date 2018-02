Gabriela Bucovală s-a întors la şefia ISJ Constanţa. Ce capete mai pică după Petrică Miu?

Gabriela Bucovală s-a întors la șefia ISJ Constanța. Ce capete mai pică după Petrică Miu?

La cinci luni după ce a fost revocată din funcție de Ministerul Educației, prof. Gabriela Bucovală s-a întors la șefia Inspectoratului Școlar Județean Constanța. În tot acest timp, ea s-a aflat la catedră, la Liceul Teoretic „Traian”, unde a predat matematica.Gabriela Bucovală a câștigat procesul intentat Ministerului Educației după demiterea sa și și-a recăpătat funcția, înlăturându-l, astfel, pe Petrică Miu, numit în luna august 2017, de fostul ministru Liviu Pop, în locul proaspetei revocate.Potrivit reprezentanților Ministerului Educației, deși Gabriela Bucovală a ocupat postul în urma unui concurs susținut în anul 2015, revocarea a fost instituită ca urmare a depistării unor disfuncționalități în activitatea ISJ Constanța, fără a preciza însă, concret, despre ce este vorba.„După promovarea concursului pe post, inspectorii școlari încheie un contract de management cu ministrul Educației Naționale. Modelul de contract de management este prevăzut în Anexa nr. 8 a ordinului de ministru nr. 5557/2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor de inspector școlar general, inspector școlar general adjunct din inspectoratele școlare și de director al Casei Corpului Didactic, modificată și completată. În contractul de management sunt stipulate 28 de obligații ale inspectorului școlar general. Monitorizarea respectării acestor obligații este continuă”, se precizează în răspunsul solicitat, la timpul respectiv, de ziarul „Cuget Liber”, Biroului de presă al MEN.Motive demontate de instanțăDeși am întrebat punctual ce anume i se impută șefului ISJ Constanța, răspunsul face referire numai la litera legii și la contractul de management, fără să ne spună clar ce greșeli ar fi făcut Gabriela Bucovală.„Contractul de management prevede la art. 9, punctul 1, litera C) că acesta poate înceta și «prin revocarea din funcție de ministrul Educației și Cercetării Științifice pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de lege și de prezentul contract de management, cu notificarea prealabilă scrisă cu minimum 15 zile înainte de aplicarea măsurii». În cazul punctual menționat de dvs., revocarea a fost rezultatul verificării respectării unor obligații stipulate în contractul de management al inspectoratului școlar general. Motivul revocării din funcție: îndeplinirea necorespunzătoare a unor obligații prevăzute în contractul de management”, se arată în răspunsul venit de la Biroul de presă al MEN.Se reface echipa?Instanța i-a dat, însă, câștig de cauză Gabrielei Bucovală și noul ministru al Educației, Valentin Popa, a semnat pe 1 februarie ordinul de repunere în funcție.„Prin Ordinul de Ministru nr. 3157 din 1.02.2018, a fost repusă în funcția de inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Constanța doamna Zoia - Gabriela Bucovală. Detașarea în interesul învățământului în funcția de inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Constanța a domnului Petrică Miu a încetat prin Ordinul de Ministru nr. 3156 din 1.02.2018”, se arată în comunicatul transmis de ISJ Constanța.„Deocamdată, trebuie să evaluăm ceea ce s-a făcut, aici, timp de cinci luni, ca să pot să îmi formez o părere. A fost o perioadă cu multe documente, rapoarte, termene de respectat, trebuie să vedem dacă etapele au fost parcurse și dacă mai sunt diverse lucruri de făcut. Merg cu încredere înainte”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, inspectorul școlar general Gabriela Bucovală.Totuși, a evitat să spună dacă își va reface echipa și va readuce pe post inspectorii demiși de Petrică Miu. Astfel, sunt în pericol posturile de inspector școlar general adjunct al prof. Anca Dragomir, al inspectorului pentru Management Instituțional prof. Janeta Borandă, al inspectorului școlar pentru Dezvoltarea Resursei Umane prof. Monica Milea și chiar al inspectorului pentru Educație Fizică și Sport prof. Elena Hanu, toate numite de Petrică Miu.„Este o aberațiecare trebuie corectată!“De asemenea, prof. Camelia Marcu s-ar putea întoarce pe postul de director al Liceului Tehnologic „Virgil Madgearu”, pe care l-a ocupat după câștigarea concursului și pe care Petrică Miu a demis-o în luna octombrie 2017, pe motiv de management defectuos. Aceasta a dat în judecată Inspectoratul Școlar Județean Constanța după schimbarea sa și în luna februarie are prima înfățișare.„Sunt singurul caz la nivel național în care un director cu concurs este demis de un inspector școlar general numit fără să participe la concurs. Este o aberație care trebuie corectată. Am dat Inspectoratul Școlar Constanța în judecată din principiu, pentru că nu este corect ce a făcut domnul Miu. Dacă își dorește postul de inspector școlar general trebuie să procedeze corect și să meargă ca noi, la concurs. În prima ședință cu directorii din acest an școlar , pe 6 septembrie 2017, i-am spus domnului Miu că îmi doresc ca doamna Bucovală să câștige și să își reia postul pentru că el îl ocupă incorect. Iată că instanța a făcut dreptate”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, prof. Camelia Marcu.