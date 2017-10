GAAATA!!! A venit vacanţa mare pentru cine n-are examene!

GAAATA!!! A venit vacanța mare pentru cine n-are examene!

Ştire online publicată Vineri, 12 Iunie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Cei peste 110.000 elevi din învățământul preuniversitar constănțean de stat se prezintă astăzi la ultimele cursuri ale anului școlar 2008-2009. Vacanța de vară începe sâmbătă, 13 iunie, și se termină duminică, 13 septembrie 2009. Cine are BAC-ul… Elevii care au promovat clasa a XII-a pot susține examenul de bacalaureat în prima sesiune, programată între 22 iunie și 9 iulie sau în a doua, între 17 august și 3 septembrie. Pentru susținerea acestuia în sesiunea iunie-iulie 2009, s-au înscris, în intervalul prevăzut de metodologie, respectiv 1-8 mai, 7.902 elevi constănțeni. Numărul lor poate suferi modificări, întrucât tabelele de înscriere se actualizează în ter-men de trei zile de la încheierea cursurilor, prin eliminarea candidaților corigenți, repetenți, cu situația neîncheiată sau exmatriculați. Pentru sesiunea curentă, au fost desemnate 26 centre de examen și șase centre de evaluare în județul Constanța. Prima sesiune începe cu probele orale, programate astfel: 22-23 iunie: limba și literatura română (proba A), 23 - 24 iunie: limba și literatura maternă (proba C) și 24 - 25 iunie: limba și literatura modernă (proba B). Probele scrise/practice se vor desfășura după următorul calendar: 26 iunie - limba și literatura română (proba A), 29 iunie - limba si literatura maternă (proba C), 30 iunie - proba obligatorie a profilului (proba D), 1 iulie - o probă la alegere din aria curriculară corespunzătoare speciali-zării (proba E - probă scrisă sau practică), 2 iulie - o probă la alegere dintre disciplinele din celelalte arii curriculare corespunzătoare specializării (proba F - probă scrisă sau practică). Prima afișare a rezultatelor va avea loc în 5 iulie (până la ora 16) și va fi urmată de depunerea contestațiilor (orele 16-20). În zilele de 7 și 8 iulie vor fi soluționate contestațiile, iar în data de 9 iulie vor fi afișate rezultatele finale. Pe alții îi trimite calculatorul la liceu Absolvenții clasei a VIII-a, alături de părinți și asistați de diriginți, au la dispoziție perioada 18-25 iunie pentru completarea opțiunilor în fișele de înscriere în clasa a IX-a, învățământ liceal de stat. Înscrierea se face fără examen, pe baza mediei de admitere, în care media generală obținută la tezele cu subiect unic și media generală de absolvire a claselor V-VIII au o pondere de 50% fiecare. Termenul limită până la care poate fi efectuată prima etapă a repartizării computerizate în învățământul liceal este 3 iulie, inclusiv. Repartizarea se face în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere și în funcție de opțiunile candidaților, menționate în fișa de opțiuni.