Fuziune instrumentală pe ritmuri clasice

Ştire online publicată Joi, 20 Martie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Astă-seară, de la ora 18, iubitorii muzicii clasice vor putea participa la o seară camerală găzduită de Muzeul de Artă. Dan Barbu și Iulia Chirobocea vor interpreta la contrabas, respectiv la pian, Concertul în fa diez minor pentru contrabas, Variațiunile „Nel cuor piu non mi sento” pentru contrabas și pian, Fantezia „La somnambula” pentru contrabas și pian, lucrări semnate Giovanni Bottesini, dar și binecunoscuta Sonata in do minor pentru pian aparținând lui Frédéric Chopin. Spectacolul este organizat de Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România și Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”. (V.P.)