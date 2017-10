„Furia“ Bacalaureatului. Ce procent de promovabilitate are Constanţa

1

ne jucam cu scoala

...nu este nici o surpriza in BAC-ul acesta. Putea fi si mai rau, si mai bine. Asa cum ne-a invatat regimul comunist, ne jucam cu cifrele. Facem procente si constatam ca a crescut rata de promovare cu 3 %. Fantastic. Culmea este ca Generalul se astepta la asta. De fapt, in programul ISJ se prevazuse o crestere cu 1,5 %...dar rezultatul final, pare chiar spectaculos. Aici se vede cel mai bine munca de schipa a ISJ-ului. Cam asa stau analizele Generalului. Ca si ale Ministerului. Realitatea este insa alta. Din ce in ce mai putii tineri stiu de ce se duc la scoala. Pentru majoritatea scoala a devenit un ...exercitiu social. Elevii mimeaza mersul spre societate, parintii isi etaleaza un membru potent al familiei. Profesorii mai dau o meditatie, mai ciupesc un ban. Politicienii au la indemana o masa uriasa de gonaci pentru campaniile electorate (sa va uitati pe pozele campaniilor sa vedeti ca numai copii sunt in tricouri si urla de la un capat la altul al ulitelor). Cam asta este situatia. Realitatea este ca in noile conditii socio/economice pe care le traversam si catre care ne indreptam, scoala nu mai serveste aproape cu nimic interesului copilului. Majoritatea care termina ciclul gimnazial sun semianalfabeti. Asa termina si liceul. Intra in viata cu mentalitatea ca statul trebuie sa le dea, sa le faca, sa le desfaca. Stau cu mana intinsa si asteapta. Asa ii formeaza sistemul de invatamant. Si asa traiesc! Asta asteapta toata viata. Cei care au alta mentalitate parasesc Romania. Muncest si se realizaaza oriunde! Ceilalti raman aici. Asa se face ca apar orizonturi sumbre pentru serviciile sociale, pentru pensionari, asistenta medicala etc. In Romania mai mult se consuma dacat se produce! Asia invata si copilul la scoala. Asa il formam. Un astfel de elev nu va putea lua niciodata BAC-ul cu note mari. El primeste doar o ...pomana. Note de 5-6 care se asigura prin scaderea stachetei an de an. ....hai sa mai inchidem ochii ca daca dam note prea mici ne critica primarul, inspectorul, ministrul....cam asa sta treaba. Adica mai mult mimam invatamantul, decat sa facem treaba de calitate. Int-un cuvant, ne jucam! Sunt sigur ca anul viitor procentele vor fi ceva mai mici, pentru ca anul acesta este unul foarte electoral... Invatamantul nu se face asa. In toate societatile moderne, pregatirea copiilor este o chestiune de interes national si prioritara. Cea mai importanta latura a societatii. pentru ca de aici se recolteaza viitorii lideri, aici se plamadesc viitoarele strategii. Ma gandesc cu groaza cum va arata viitoarea clasa politica, viitorii profesori, viitorul societatii romanesti? Daca acum avem politicieni corupti, agramati, profesori cu rezultate intelectuale mediocre, oameni slab pregatiti, in general, cum va arata viitorul Romaniei?...cat de optimisti trebuie sa fim ca sa credem ca va fi bine?...adica bine pentru toti romanii, nu numai pentru cei de la putere....In rest, sa fim sanatosi! Jocul merge mai departe....