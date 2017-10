Funeriu: Mi-am luat Bac-ul din prima, nu am avut nicio problemă VEZI STUDIILE MINISTRULUI

Ştire online publicată Sâmbătă, 09 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Ministrul Educației a respins acuzațiile apărute vineri seara potrivit cărora ar fi picat examenul de bacalaureat din Franța în prima fază, luându-l ulterior la oral, în aceeași sesiune.“Mi-am luat Bac-ul din prima, nu am avut nicio problemă, pentru universitatea pe care am urmat-o, trebuia să fii printre primii la terminarea liceului”, a declarat ministrul Educației, Daniel Funeriu, pentru Realitatea.net.Cu o zi în urmă, ministrul declarase că a luat Bacalaureatul cu note foarte mari. "Am obținut atunci note foarte, foarte mari la matematică și fizică, note acceptabile la celelate materii. Nu mai știu notele. Am avut, cu un coleg al meu, cea mai mare medie de absolvire a bacalaureatului din liceu. A fost un bacalaureat de succes", a precizat ministrul Educației, informează Realitatea.netStudiile ministrului Daniel Funeriu:1977-1978 - Școala Generală Săvârșin, clasa I;1978-1985 - Școala Generală Nr. 18, Timișoara, clasele II-VIII (clasă specială de gimnastică de performanță);1985-1988 – Liceul de Filologie-Istorie Timișoara (atualul Colegiu Bănățean), secția de chimie-biologie, clasa a IX-a până la clasa a XI-a;1988-1989 – Lycée International des Pontonniers, Strasbourg, Franța, clasa a XII-a;1989-1991 – Classes Preparatoires aux Grandes Ecoles, Lycée Kléber, Strasbourg;1991-1994 – European Higher Institute for Chemistry Strasbourg (Grande Ecole de chimie). Titlul obținute: Inginer în Chimie, specializarea: Chimie Organică;1994-1995 – Diplome d-Etudes Approfondies (DEA), Université Louis Pasteur, Strasbourg. Subiect de cercetare: Cataliza Supramoleculară și Chimie Combinatorie Dinamică. Clasificare: șef de promoție;1995-1999 – Teză de doctorat, Université Louis Pasteur, Strasbourg. Titlu: Multiple-Subroutine Self-Assembly: a Concept for the Generation of Discrete, Nanoscale Architectures. Laboratorul prof. J.-M. Lehn (premiu Nobel în chimie). Juriu: Prof. A. von Zelewsky (Fribourg, CH), Proh. J.-M. Lehn (Strsbourg, F), Prof. J. Siegel (San-diego, USA), Prof. M.W. Hosseini (Strasbourg, F). Clasificare: Très honorable avec félicitations écrites du jury (cel mai înalt rang, conferit primilor 5% dintre candidații la doctorat din toate domeniile).