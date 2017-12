Fuego vine să scrie "Scrisoarea de Crăciun", pe scena Casei de Cultură

La Casa de Cultură a Sindicatelor, concertul lui Fuego va avea loc, în data de 15 decembrie, de la ora 19.30. Deși zilele de 14, 15 și 16 decembrie sunt zile de doliu național, după moartea Regelui Mihai, conducerea instituției a decis să nu anuleze concertul.„Au fost vândute toate biletele și nu avem cum să anunțăm în jur de 800 de persoane să nu mai vină. Oricum, oamenii au început deja să ne sune și le-am spus că «Scrisoarea de decembrie», concertul lui Paul Surugiu, alias Fuego, se va ține în data de 15 decembrie, așa cum este precizat și pe afișe și pe site-ul nostru”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul Casei de Cultură, Gheorghe Ungureanu.Concertul „Scrisoare de decembrie” este o poveste contemporană despre frumos, despre calitate, despre emoții pozitive și despre sentimente pe care nu le putem avea și nu le putem trăi la intensitate decât în preajma Crăciunului. Prin urmare, Fuego propune un show vizual și auditiv, bazându-se pe emoția stârnită de mesajele cântecelor și ale poeziilor sale. În același timp,împreună cu publicul său, artistul va scrie o mare scrisoare dedicată Crăciunului, pe care o va publica ulterior.Așa cum ne-am obișnuit an de an, artistul se va prezenta în fața publicului cu melodii de neuitat, cântece noi și spectaculoase, dar și cele mai frumoase și difuzate colinde din cei 20 de ani de carieră.Potrivit organizatorilor, spectacolul „Scrisoare de decembrie” este o reverie, o reîntoarcere la valorile și simbolurile simple, în care toți credem, dar pe care, din cauza haosului și stresului cotidian în care trăim, le-am uitat.„Voi așterne, ca amintiri, după 11 ani de când am demarat ideea de a aduce cântecele mele dedicate Crăciunului prin țară, o serie de momente pe care n-ai cum să le uiți. Vreau să nu avem bariere și să simțim împreună emoția, fericirea, ritmul, sensibilitatea și finețea unor note muzicale. Textele vor fi și ele alături de mine, vrând parcă să desăvârșească atmosfera unui concert de poveste. În scrisoarea aceasta a mea se ascund liniști, optimism, realism, relaxare, muzici diverse, mesaje pozitive și, desigur, bucuria de a împodobi bradul.Desigur, pregătesc și piese noi și cântece consacrate în toți acești ani în care am stabilit o legătură specială, așa că mi-ar face plăcere să veniți și să vă bucurați de magia sărbătorilor și de un Paul Surugiu matur, dornic de a face ceva măreț, scriind cu tine, prin amintiri, o scrisoare de decembrie lumii”, a declarat Fuego.Din cauza celor trei zile de doliu național stabilite de către Guvern, în memoria Regelui Mihai I, în perioada 14 - 16 decembrie, programul spectacolelor la Constanța a fost modificat.Ca urmare, Teatrul de Stat Constanța a anulat spectacolul „Cea mai frumoasă soție”, ce urma să se joace în data de 15 decembrie. Astfel, piesa oferită de TSC spectatorilor constănțeni, o comedie de situație din lumea burgheziei pariziene, în care intriga se țese în jurul unei preafrumoase femei, curtate de toți bărbații din jurul ei, va fi pusă în scenă, din nou, anul viitor.Potrivit reprezentanților instituției de cultură, piesa „Ovidius in Love” va putea fi prezentată publicului în data de 12 decembrie, în loc de 16 decembrie, de la ora 19.00.