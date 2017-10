Fuego: „Sunt foarte îndrăgostit de mare”

În această săptămână, Paul Ciprian-Surugiu, cunoscut de fani ca Fuego, a susținut un concert extraordinar la Casa de Cultură a Sindicatelor din Constanța, spectacol ce face parte din turneul său național „Iubirea înflorește primăvara”. Artistul a primit numeroase buchete de flori și chiar i s-au recitat poezii scrise special pentru el de admiratoarele sale, semn că era așteptat cu drag la Constanța. A stat de vorbă și cu noi despre concertele sale, despre persoanele dragi sufletului său și despre planurile sale de viitor. - Ținând cont de primirea publicului putem spune că ai mulți prieteni la Constanța…- Sunt foarte fericit că, la Constanța, publicul a răspuns invitației mele. E un spectacol ce aduce primăvara în casele românilor și dobrogenilor.Pentru că de ani de zile filmez aici la emisiunea mea de la Favorit TV, de la Centrul Național Media, odată la două, trei săptămâni vin la malul mării și asta se întâmplă de cinci ani. În cinci ani, mi-am făcut foarte multe cunoștințe în Constanța, oameni care de fiecare dată vin cu drag la spectacolele mele, oameni care îmi ascultă muzica. De aceea, probabil, sunt foarte îndrăgostit de mare.- Au devenit o tradiție pentru tine concertele de la Constanța?- E o tradiție concertul meu de primăvară la Casa de Cultură pentru că în fiecare an, primăvara, în luna martie, noi venim aicea. Deja sunt șase ani de când fac acest turneu național. Iarna, în luna noiembrie-decembrie venim cu colinde. Oamenii, publicul meu deja s-au învățat: ei știu că trebuie să vină de două ori pe an la spectacolele mele.- La ce proiecte muzicale lucrezi acum?- Eu pregătesc un album cu un compozitor care anul acesta își aniversează mai mulți ani de activitate artistică, este vorba despre maestrul Jolt Kerestely, cu care eu fac un material discografic de 15 cântece, cântece ce se vor lansa, sper din suflet, până în vară. Sunt piese în primă audiție și eu vreau ca acest material discografic să fie o încununare pentru activitatea compozitorului Jolt Kerestely. Piesa reprezentativă a compozitorului, care a făcut furori din perioada comunistă până astăzi este „Copacul”, scrisă special pentru Aurelian Andreescu.- Te-a surprins prezența cuiva la concertul din această seară?- În fiecare spectacol al meu la Constanța este nelipsită Carmen Aldea Vlad, asta pentru că ea îmi scrie versurile pentru spectacol, pentru albumele mele și am lansat anul trecut o carte, în luna decembrie, care se cheamă „Manual de iubire pentru Fuego”. Este o carte scrisă de doamna Carmen Aldea Vlad, care adună toate poemele, toate versurile în parcursul a 11 ani, pe care eu le-am interpretat pe scenă, ori cântând, ori recitând. Este o carte într-o ediție de colecție superbă, cu pergament, o carte pe care v-aș recomanda-o pentru că este o carte foarte elegantă și nu s-a făcut rabat de la calitate și eu mă bucur când văd că oamenii își doresc să aibă în bibliotecă această carte. - Ce le pregătești fanilor pentru Paște?- Emisiunea „La familia Favorit”, moderată de mine, se va relua de la 1 aprilie. Până atunci se vor difuza spectacole, diferite reportaje și emisiuni pentru publicul larg, dar pentru Paște pregătesc două emisiuni de colecție, la Național TV și la Favorit, emisiuni care vor avea invitați de marcă și nume importante pentru scena românească, așa că Paștele o să-l petreceți alături de mine și invitații mei. - Ai un mesaj pentru cititoarele Cuget Liber?Vreau să transmit doamnelor și domnișoarelor o primăvară plină de iubire, să fie fericite și să nu uite niciodată să asculte muzica mea.