Fuego revine "Acasă de Crăciun"… pe scena de la Constanţa

Fuego revine "Acasă de Crăciun"… pe scena de la Constanța

Sâmbătă, 12 decembrie, de la ora 19,30, artistul Paul Surugiu (FUEGO) revine pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor din Constanța cu un concert intitulat de „Acasă de Crăciun”.„De ce «Acasă de Crăciun»? Pentru că mereu acolo va fi cel mai bine. De acasă am plecat și acolo am găsit, în fiecare an, de Sărbători, liniște, amintiri și un fragment din copilăria lipsită de griji. Acasă ne găsim părinții, iar cei ce nu-i mai avem putem rememora momentele petrecute alături de ei!”, declara Fuego, care, pe lângă concert, va organiza și câte o expoziție cu picturile sale în foaierul sălilor de spectacol. Mai nou, artistul pictează din pasiune, conside-rând asta o relaxare și-un talent.De reținut e faptul că o mare parte din fondurile strânse din vânzarea picturilor vor fi donate unor cauze umanitare ce au în prim-plan copii instituționalizați și persoanele vârstnice.Prețul biletelor este de 40, 50 și 60 lei.