Fuego în concert de colinde și cântece de Crăciun, pe scena Casei de cultură

În a doua zi a Crăciunului, duminică, 26 decembrie, de la ora 19, Paul Surugiu-Fuego vine cu o surpriză pentru admiratorii săi, pe scena Casei de cultură a sindicatelor din Constanța.După un an complicat, Crăciunul vine cu fericiri, cu nostalgie, cu un strop de liniște și cu bucuria de a fi alături de oamenii dragi. Poate că avem nevoie cu toții de resetare și de un fragment de alinare!Concertul „Se-ntorc colindele acasă” va fi o reverie, o feerie a sărbătorii, prilej de a ne reîncarcă bateriile și de a reasculta cântece de suflet, pline de emoție, bucurie, pozitivitate și ritm, fie că sunt colinde arhicunoscute sau cântece mai noi, dedicate Crăciunului. Artistul va fi acompaniat de band-ul sau și va interpreta parte din șlagarele care l-au consacrat în această perioada, dar și cântece noi, în prima audiție, având numeroase momente speciale pregătite pentru cei care vor alege să facă sărbătorile de iarnă împreună cu el.„Într-adevăr, bucuriile se vor întoarce acasă adunate toate în cântecele mele de sărbători. Am 11 albume dedicate sărbătorilor și aleg pentru voi de această dată emoții supreme, prin melodii cu totul speciale. Vreau să ne amintim de cum era cândva, de ce înseamnă această perioada pentru noi, românii, de dragostea anotimpului plin de mister, de bucuria primelor zăpezi și de parinții noștri, care ne așteapta acasă și la care ne reîntoarcem mereu. Îmi doresc să ne bucurăm cu toții, timp de două ore, prin cântece, de minunile perioadei, de frumusețea unor mesaje simple dar pline de pozitivism. De fapt, pentru mine, acesta-i Crăciunul, bună dispoziție, sentimente curate, reale, alături de oameni dragi. Împreună cu band-ul meu, am nenumărate noutați, surprize și desigur, cum îmi specific mie, emoții de suflet! Împodobim și bradul, stați liniștiți! Vă aștept cu tot dragul să imparțim lmpreuna lumina fericirii!” (PaulSurugiu-Fuego)Preț bilet: 100 lei