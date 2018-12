Fuego aduce colindele la Casa de Cultură a Sindicatelor

Mâine, începând cu ora 19.00, Paul Surugiu, alias Fuego, un brand al Crăciunului românesc și unul dintre cei mai iubiți artiști din România, vă așteaptă la Casa de Cultură a Sindicatelor din Constanța, la un nou concert.Spectacolul intitulat „Colindător la Porțile Cerului” promite publicului multă emoție, o sărbătoare a muzicii de suflet, cu noutăți, premiere, dar și cu tradiționalele sale piese de iarnă. Cu această ocazie, fanii se vor putea bucura de un spectacol de sunet și lumini, de tot ce are mai frumos iarna, de sentimentele legate de părinți și de oameni dragi, de reîntâlniri și emoții ale copilăriei, de credință și de patriotism.„De ani de zile, merg la colindat prin țară, fiind de-a dreptul onorat să văd sălile pline. Anul acesta, am o schimbare de stil, de viziune și, desigur, vin cu cântece noi și cu un minunat album care propune, la propriu, capodopere componistice, din zona colindelor, melodii pe care le veți îndrăgi încă de la prima ascultare. Sigur că voi cânta pentru voi cele mai frumoase refrene, voi veni cu versuri speciale. Voi încerca, pe cât se poate, în acest an, să avem cel mai frumos Crăciun, împreună, în două ore în care vreau să uitați, la propriu, de toate și să lăsați la ușă grijile și problemele! V-aștept cu drag!”, a declarat Fuego.