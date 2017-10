FSLI cere salariul minim brut de 880 şi diferenţele de drepturi salariale

FSLI cere salariul minim brut de 880 și diferențele de drepturi salariale

Ştire online publicată Marţi, 16 Octombrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ a solicitat Guvernului să emită o ordonanță de urgență prin care să se stabilească ca, începând cu 1 ianuarie 2007, pentru cei peste 45.000 de salariații din învățământ cu studii superioare debutanți, salariul minim brut să fie de 880 lei, se arată într-un comunicat al federației. Pe lângă aceasta, ei solicită și să se acorde diferențele de drepturi salariale începând cu 1 ianuarie, actualizate cu rata inflației. Această cerință vine după ce, la Dolj, FSLI, prin Uniunea Sindicatelor Independente din Învățământ Dolj, a câștigat procesul privind acordarea salariului de bază brut de 880 de lei pentru personalul din învățământ cu studii superioare de lungă durată, începând cu 1 ianuarie 2007. „Am recurs la justiție deoarece de la 1.01.2007, conform grilelor de salarizare, salariul de bază brut pentru personalul didactic cu studii superioare debutant este de 761 lei/ lună. Am considerat că este discriminatoriu pentru salariații din învățământ cu studii superioare ca nivelul salariului de bază brut să fie sub cel stabilit prin Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel Național pentru ceilalți salariați cu studii superioare", se arată în comunicatul FSLI.