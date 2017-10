Fruntaşi la violenţa în şcoli

Fruntași la violența în școli

Ştire online publicată Marţi, 05 Februarie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

România se află pe unul din primele locuri la capitolul violență în școli. Mai bine de jumătate dintre profesori raportează acte de huliganism la orele lor sau au nevoie de protecție pentru securitatea lor și a altor elevi. Elevii se bat între ei, sunt bătuți în curtea școlii de huligani sau se bat, uneori, cu profesorii. Această situație nici părinții, nici autoritățile nu reușesc să o țină sub control. Studiul Organizației Mondiale a Sănătății arată că, în România, 70% dintre tineri se tem să se ducă la ore din cauza actelor de huliganism, care - conform statisticilor - se petrec cel puțin o dată pe săptămână. Agresorii își postează adesea isprăvile și pe internet. Sociologii și psihologii explică violența din școli prin faptul că elevii se uită foarte mult la filme violente, iar părinții nu se mai ocupă de educația lor. În 2005, o fată a fost înjunghiată mortal de prietenul ei în incinta Școlii Centrale din București. Poliția a fost anunțată, dar a venit mult prea târziu, deși se știa că fata respectivă are o activitate pornografică. Tot în 2005, televiziunile au difuzat un film în care o profesoară din Constanța era amenințată cu bătaia de unul dintre elevi, chiar în timpul orei, pentru că voia o notă mai mare. De atunci dovezile despre asemenea acte s-au înmulțit. În același an, un elev de 11 ani din Craiova a fost obligat de profesoara de desen să se dea cu capul de un zid, timp de 20 de minute. În octombrie 2006, într-o școală din comuna Pechea, județul Galați, un elev de 16 ani a fost omorât în bătaie de fratele unui coleg, chiar în sala de clasă. În februarie 2007, un liceu din Sibiu a devenit ring de box pentru trei eleve de 17 ani, precum și pentru părinții uneia dintre ele, care s-au bătut în parte. În 2007, Guvernul a aprobat o strategie de reducere a violenței în școli. Aceasta prevede înmulțirea orelor de sport și a activităților culturale, ore de consiliere, dezbateri cu părinții și consiliere psihologică.