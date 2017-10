Franco Nero, invitat special al Festivalul Internaţional de Film Bucureşti

Franco Nero, invitat special al Festivalul Internațional de Film București

Filmul „Taxi”, câștigătorul Ursului de Aur la cea de-a 65-a ediție a Festivalului de Film de la Berlin, va deschide astăzi seară, ora 19,30, la Cinema Studio, cea de-a 11-a ediție a Festivalului Internațional de Film București, informează Agerpres. Este cel mai vechi festival competitiv din Capitală, destinat exclusiv filmului de lungmetraj. Festivalul va avea loc în perioada 20-26 aprilie la Cinema Studio, Cinema Elvira Popescu și Club Control. Șase filme vor intra în competiție pentru trofeul București IFF, toate titlurile alese urmând a fi prezentate în premieră absolută în România.Astfel printre filmele selectate se numără peliculele „Autoportretul unei fete cuminți”, regizat de Ana Lungu, „Cold in July”, un western modern despre Texas, selectat și pentru secțiunea Quinzaine des realisateurs de la Cannes și regizat de Jim Mickle, „A Girl Walks Home Alone at Night”, o declarație sumbră de iubire în dialectul farși, „Hyena”, considerat unul dintre cele mai bune thrillere ale anului 2014, în regia lui Gerard Johnson, „Kebab & Horoscope, regizat de poloneza Grzegorz Jaroszug, și filmul care a câștigat trei premii la Veneția, „Loin des hommes”, al regizorului David Oelhoffen.Cinefilii bucureșteni vor avea ocazia să vadă alte câteva titluri prezentate în premieră în cadrul festivalului. Printre acestea se numără „Tăietura” , o dramă istorică ce discută genocidul armean de la începutul secolului XX; „Mr. Kaplan”, regia Alvaro Brechner, propunerea Uruguayului pentru Oscarul de film străin 2015; “Palo Alto”, debutul în regie al Giei Coppola, bazat pe romanul omonim semnat James Franco; “Pasolini”, cel mai nou film al lui Abel Ferrara, cu Willem Dafoe în rolul irepetabilului cineast italian; și “Trei inimi”, de Benoit Jacquot, în care Benoît Poelvoorde, Charlotte Gainsbourg și Chiara Mastroianni construiesc un inedit triunghi amoros. Invitatul special al celei de-a 11-a ediții a Festivalului Internațional de Film București este actorul italian Franco Nero. Acesta va putea fi văzut la București, în filmul „Nymph”, regizat de Milan Todorovic, autorul primului film cu zombi din istoria Serbiei: „Zone of The Dead” (2009). Proiecția din cadrul București IFF va avea loc și în prezența regizorului.