Fotbaliştii Academiei Hagi, şcoliţi de profesorii Universităţii "Ovidius"

Parteneriat în premieră!

Fotbaliștii Academiei Hagi, școliți de profesorii Universității "Ovidius"

Două instituții de prestigiu ale județului Constanța - Universitatea „Ovidius“ și Academia de Fotbal „Gheorghe Hagi“ - și-au dat mâna și au semnat, ieri, în premieră, un parteneriat de colaborare, parafat în Sala Senatului din Campusul Universitar. Cursurile destinate jucătorilor vor fi susținute de cadre didactice sau de masteranzi ai universității.„Acest parteneriat este în folosul educației, prin perfecționarea continuă a studenților. Sportul este un domeniu în care, dacă investești, obții performanță. Suntem alături de Academia Hagi atât în sport, cât și în alte domenii. Ne onorează că Academia este prima instituție cu care semnăm un astfel de parteneriat”, a declarat rectorul Universității „Ovidius”, prof. univ. dr. Sorin Rugină.Parteneriatul vizează în primul rând asigurarea orelor de studiu necesare jucătorilor, pentru a promova examenul de Bacalaureat. Gheorghe Hagi și-a avertizat jucătorii în privința programului încărcat pe care îl vor avea, însă este convins că rezultatele nu vor înceta să apară.„Stăm la dispoziția acestor copii, pentru a-i educa și a-i crește. În tot ceea ce am făcut până acum, am încercat să devin cel mai bun, bazat pe un comportament ireproșabil. Asta îmi doresc să se întâmple și cu acești copii. Îi sfătuiesc pe jucătorii mei să fie agresivi, dar pe teren, și educați și modești în viața de zi cu zi. Vor avea un program greu, dar viața cere sacrificii. Planul Academiei a fost de a face performanță, iar rezultatele nu au întârziat să apară”, a explicat Hagi.De evaluarea sportivilor se va ocupa o echipă a Universității „Ovidius” formată din prof. univ. dr. Mihaela Rus - Facultatea de Drept și Științe Administrative și conf. univ. dr. Rodica Enache - Facultatea de Psihologie și Științele Educației.„După 6 ani de existență, am făcut pasul major să semnăm această colaborare. Pentru copiii antrenați de noi va fi util, mai ales pentru ce vor să facă în viață”, a adăugat președintele Academiei Hagi, Paul Peniu.Jucătorii pot beneficia de meditații în vederea susținerii Bacalaureatului sau continuării studiilor și au facilitatea de a învăța o limbă străină.„Este foarte bun și extrem de util acest parteneriat. Predau de 16 ani, atât elevilor de liceu, cât și studenților. Îmbinând învățământul liceal cu cel superior, vom genera un rezultat de excepție”, a spus lect. univ. dr. Cristina Popescu, profesor specialitate engleză la Universitatea „Ovidius”.Sportivii vor putea participa la cursuri de istorie, geografie, engleză și română. Unul dintre jucătorii Academiei a recunoscut că își dorește să învețe o limbă străină pentru a se descurca mai bine în cariera de fotbalist.„Sunt foarte fericit că am ocazia să învăț și să mă perfecționez. Cel mai bine este că pot învăța engleza, o limbă străină care mă va ajuta foarte mult în fotbal”, a declarat Mihai Ene, fotbalist al Academiei Hagi.La eveniment, au mai participat președintele Senatului Universității „Ovidius”, prof. univ. dr. Ion Botescu, decanul Facultății de Educație Fizică și Sport, prof. univ. dr. Mirela Damian, dar și alți decani de la facultăți implicate ale universității.