Fostul cinema "Republica", transformare spectaculoasă cu pistolul la tâmplă. Orice întârziere va costa milioane de euro

1

Film horror cu Stan in rolul principal

La Republica se dau si filme de groaza? Avem noi unul inca needitat cu Stan in rolul principal ...Daca il scoatem pe piata castiga sigur Zmeura de aur ptr cel mai prost scenariu, cea mai proasta actrita in rol principal si cel mai prost regizor - tot ea! In schimb audienta s-ar putea sa fie una de invidiat.