Foşti absolvenţi ai Colegiului "Eminescu", "ambasadori" ai Comisiei Europene

Foști absolvenți ai Colegiului "Eminescu", "ambasadori" ai Comisiei Europene

Ieri, la Colegiul Național „Mihai Eminescu”, foștii absolvenți ai pro-moției 1986, Vicenția și Cristian Neagu, s-au întors înapoi în bănci în calitate de „ambasadori” ai Comisiei Euro-pene, unde lucrează din anul 2009, întâlnire ce fusese programată cu prilejul Zilei Europei.Sugrumată de emoția revederii foștilor pro-fesori sau colegi, Vicenția Neagu a declarat: „Lucrăm la Comisia Europeană, el în calitate de oficial, iar eu ca persoană administrativă. Am fost foarte bucuroși să revenim în liceul unde am terminat în 1986 cu proiectul «Back to school», o colaborare între Ministerul Educației și Comisia Europeană și care se desfășoară în toate statele membre. Orice salariat al Comisiei Europene are dreptul să se întoarcă în țara lui și să se întâlnească cu elevii pentru a prezenta ce înseamnă Uniunea Europeană, dar și aportul României la acest organism european”.Cei doi oaspeți le-au vorbit elevilor despre posibilitățile de a accesa burse de studiu Comenius sau Erasmus și apoi despre oportunitățile de lucru pe care le au. Spre exemplu, Vicenția Neagu le-a povestit că acum se pregătește să participe la un examen la care urmează să se prezinte 12.000 de candidați pentru 30 de locuri.