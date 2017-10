Forum pentru dezbateri interdisciplinare inginereşti la Universitatea "Ovidius"

Forum pentru dezbateri interdisciplinare inginerești la Universitatea "Ovidius"

Cea de-a VII-a ediție a Conferinței naționale a elevilor și studenților în domeniul științelor inginerești TEHNONAV JUNIOR 2017 se va desfășura mâine, 26 mai, sub egida activității „Fă-ți un cadou: Studiază la Universitatea «Ovidius» din Constanța!”Manifestarea științifică se va desfășura în colaborare cu Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța, în cadrul proiectului „PORTIS” și cu Inspectoratul Școlar Județean Constanța. Scopul evenimentului este de a crea un forum pentru dezbateri interdisciplinare inginerești, la nivel teoretic și practic, privind preocupările din mediile universitar și preuniversitar, dar și preocupările profesionale din mediul economic și de afaceri.Proiectul „PORTIS” promovează soluții inovative atât pe plan administrativ, cât și din punct de vedere al infrastructurii și tehnologiilor și are ca obiectiv general identificarea la nivelul orașelor-port din Europa soluții inovative cu privire la modul în care sunt folosite măsurile de mobilitate și accesibilitate, pentru a spori coeziunea funcțională și socială dintre oraș și port, într-un mod complet durabil și în același timp realizând creșterea economică în oraș și zona sa funcțională (polul de creștere). Proiectul este finanțat în cadrul programului „HORIZON 2020” și are ca scop demonstrarea și testarea soluțiilor inovative pentru îmbunătățirea transportului și mobilității.Pentru Constanța, participarea în cadrul proiectului PORTIS reprezintă o bună oportunitate de a genera o viziune comună la nivel local în ceea ce privește mobilitatea, integrând diversele strategii de dezvoltare ale orașului, ale portului și ale mediului de afaceri, implicând în acest proces mediul universitar și societatea civilă.