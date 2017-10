Formaţia The Subways va cânta la ediţia aniversară Stufstock

Formația The Subways va cânta la ediția aniversară Stufstock

15 Martie 2012

Organizatorii festivalului Stufstock au anunțat primele formații invitate să cânte la eveniment. La a 10-a ediție, românii îi vor putea vedea și pe cei de la The Subways, informează EVZ . Festivalul Stufstock se va desfășura în perioada 23 - 29 iulie 2012 pe plaja nordică din Vama Veche. Primii participanți anunțați pentru această ediție sunt The Subways și Dubioza Kolektiv. Mai multe trupe care vor urca pe scenă în vară vor fi anunțate ulterior. The Subways este o trupă cu multă experiență în cadrul festivalurilor internaționale. Au mai cântat la evenimente ca Reading, Download și Glastonbury. În plus, au deschis concertele celor de la Foo Fighters. Formația britanică are la activ trei albume, "Young For Eternity" (2005), "All or Nothing" (2008) și "Money & Celebrity" (2011), iar piesa "Rock & Roll Queen", de pe albumul de debut, a devenit cunoscută după ce a fost folosită în coloana sonoră a unor producții ca "RocknRolla" al lui Guy Ritchie și "The O.C. - Rebel în California". Dubioza Kolektiv este o trupă din Bosnia și Herzegovina, cunoscută pentru stilul muzical aparte ce îmbină elemente de hip-hop, reggae, rock și folclor bosniac. Stufstock a ajuns în cei 10 ani un festival care îmbină concertele formațiilor din străinătate și autohtone cu filmul și teatrul. În nouă ani, în jur de 200.000 de oameni au participat la festivalul din Vama Veche.