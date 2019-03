Folk Rock Fest Piatra Craiului, un festival de neratat

Folk Rock Fest Piatra Craiului, un festival care își propune să unească pe parcursul a trei zile natura cu muzica, se va desfășura, în perioada 15-17 august, la intrarea în Parcul Național Piatra Craiului, informează un comunicat transmis Agerpres.Primele nume confirmate la festival sunt Vița de Vie, Luna Amară, The Monojacks, Bucium, Robin and the Backstabbers, Daniel Iancu și Dinu Olărașu, precizează Asociația Ecoturistică Zărnești-Piatra Craiului, organizatorii evenimentului.„Folk Rock Fest Piatra Craiului propune o experiență inedită celor care vor să-și petreacă trei zile într-un parc național și să participe, în același timp, la concerte și petreceri în aer liber cu muzică rock, rock alternativ, indie și folk. Va fi o super tabără, cu camping dotat cu cinema, locuri de joacă pentru copii, activități și ateliere, chiar la intrarea în Parcul Național Piatra Craiului. Ziua sunt organizate trasee pe munte, lecții de escaladă, concursuri de mountain bike, ateliere creative, iar seara vor fi concerte, într-o poiană amenajată de artiști plastici și peisagiști cu elemente și obiecte inspirate din mitologia și istoria muntelui”, se arată în comunicat.Biletele sunt puse în vânzare în format electronic pe www.iabilet.ro și în rețeaua fizică iabilet.ro/retea.