„Focul” a atins obiecte din Muzeul de Artă

La Muzeul de Artă Constanța, vi s-a pregătit ceva. Dacă, luni, lucrările a nu mai puțin de 63 de artiști liber profesioniști din Europa, S.U.A. și Asia erau întinse pe jos, așteptând să fie așezate în plan și în spațiu, ieri seară, a avut loc vernisajul expoziției. Sub numele „West Meets East - A Cultural Book Exchange”, în perioada 1-30 august, veți putea răsfoi expoziția prin cărțile ei obiect. Ideea proiectului a venit Danielei Frumușeanu și americancei Joanne Luongo, care s-au cunoscut în mediul on line și au început să-și trimită o carte pe care au completat-o pe rând, când una, când alta, filă cu filă, în încercarea de a se cunoaște mai bine din punct de vedere artistic, cultural, sufletesc. Ideea le-a plăcut așa de mult încât au pornit s-o promoveze și în rândul altor artiști, conturând proiectul amintit la începutul anului 2009. Interesul în cadrul „West Meets East” a fost stimulat de schimbul cultural de cărți-obiect, inspirând artiști, cadre didactice și studenți ai diferitelor universități din țară și străinătate în dorința de comunicare cu alte culturi, între artiști și între artiști și public. „Cărțile obiect cuprind o mare diversitate de forme de exprimare în artă. Sculptură, pictură, desen, țesut, imprimare… cam toate tehnicile artei decorative se regăsesc în această formă de artă” ne-a explicat Daniela Frumușeanu. Lucrările sunt expuse în „instalații artistice” o formă de expunere care permite vizitatorului să interacționeze cu obiectele. Publicul se plimbă printre ele, le poate atinge, răsfoi… Artiștii chiar își doresc asta, să li se răsfoiască arta. Lucrarea „Atingerea focului” este formată din mai multe cărți obiect legate între ele, atinse de foc și ceară, brodate cu crengi și pănușe, serigrafiate, pictate… o lucrare într-un cumul de tehnici. Artista, doctor în Arte Vizuale, este și lector universitar la Universitatea Națională de Arte, București. Alte lucrări sunt cărți din sfoară de cânepă, cărți cu pagini profil sau din hârtie manuală - cum e cartea artistului italian Vito Capone, ori carte țesută, cum e cea a Șerbanei Drăgoescu, artistă care are lucrări chiar în expoziția permanentă a muzeului. Joanne Luongo, artistă americancă, locuiește de aproape un an și jumătate în Ucraina. Acolo activează ca voluntar în Peace Corps, predând limba engleză copiilor pentru care accesul la învățătură e mai greu. „Este foarte frumos sentimentul pe care-l ai când îi ajuți pe ceilalți. Latura mea artistică mă ajută să mă fac înțeleasă atunci când cuvintele nu reușesc. Dacă nu pot să mă fac înțeleasă prin vorbe, creez ceva și atunci copiii înțeleg”, ne-a povestit ea zâmbind. Este foarte încântată de cum se îmbină cele două activități ale ei. Originară din New England, Rhode Island, este foarte relaxată, deși a trecut prin tot felul de pățanii în România. A ținut să ne împărtășească și nouă motivul împlinirii ei - „secretul pentru a avea o viață fericită este să faci ceva pentru ceilalți”. După cum le caracterizează chiar ea, lucrările ei pendulează între umoristic și profund. Cele două organizatoare sunt încântate de entuziasmul cu care toți ceilalți artiști participă la acest proiect: „Originalitatea ideilor și soluțiilor plastice, publicul și critica de specialitate ne încurajează să mergem mai departe”. Aceasta este a VII-a ediție a proiectului, cărțile obiect călătorind până în SUA, și înapoi, în spații expoziționale din București, Iași, și Focșani. Anul viitor, cărțile vor ajunge și în Ucraina. Dacă doriți să frunzăriți lucrările unor artiști din Țările de Jos, India, Republica Slovacă, Polonia, Italia, Franța, Statele Unite și România, o puteți face de astăzi până pe 30 august, mai puțin lunea și marțea - când muzeul este închis.