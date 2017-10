Florin Piersic şi Horia Brenciu, aşteptaţi la Casa de Cultură din Constanţa

Florin Piersic și Horia Brenciu, așteptați la Casa de Cultură din Constanța

Pe lângă spectacolele deja anunțate până acum, conducerea Casei de Cultură a Sindicatelor a bătut palma și cu alți artiști, ce vor evolua, la Constanța, în perioada următoare. Înainte de toate, însă, un motiv de mândrie este că, după aproximativ zece ani, „Cazacii zburători” din Moscova vor reveni la Constanța, doar că spectacolul va avea loc în luna martie 2018. În prezent, trupa este una dintre cele mai respectate și premiate grupuri de dansatori din Rusia.Luna aceasta, însă, „KGB contra CIA”, în regia lui Armand Calinovici este o piesă ce va putea fi vizionată pe data de 30 octombrie, ora 19.00. Din distribuție fac parte: Magda Catone/ Ileana Olteanu, Eugenia Șerban, Armand Calotă, Ionuț Ciocea/ Ady Hostiuc, Mihai Niculescu, Gavril Pătru/Vasile Filipescu, Victor Vurtejeanul/Ovidiu Cuncea, Șerban Georgevici/Nae Alexandru/Edy Cârlan.Lupta se dezlănțuie într-un hotel francez, unde ambele servicii, rus și American, recurg la tot felul de metode pentru reușita unei misiuni. Organizatorii vă promit că veți râde cu lacrimi, când rușii de la KGB apar travestiți în călugări, iar americanii de la CIA, travestiți în femei.Un alt spectacol ce-i va ține cu sufletul la gură pe spectatori este „Othello” de William Shakespeare, în regia lui Suren Shahverdyan. Acesta va avea loc pe 31 octombrie, la aceeași oră. Din distribuție fac parte: Liviu Cheloiu, Andrada Fuscaș, Mircea Silaghi, Ela Ionescu, Daniel Nuță, Radu Câmpean, Camelia Pintilie. Lumea lui Othello prinde viață prin viziunea regizorului armean mai sus amintit, care, prin montarea sa, înfățișează cum invidia și gelozia îl pot distruge pe om și cum atunci când dragostea se transformă în ură, tristețea întunecă mintea și sufletul, care scăpate de sub control, conduc spre un final tragic al ființei umane.Drama shakespeariană ni-l reprezintă pe Othello, o legendă vie, un om nobil, viteaz și mereu victorios. Acest erou se întoarce din bătălie pentru a înfrunta cea mai dificilă provocare: Iago, stegarul său, are un plan machiavelic de a-i distruge viața, cunoscându-i punctul sensibil și anume dragostea pe care i-o poartă Desdemonei.Pentru acest spectacol, începând de astăzi, 19 octombrie, directorul Casei de Cultură, Gheorghe Ungureanu le face o ofertă specială constănțenilor, oferindu-le o sută de bilete, aceștia putând intra doi pe un bilet. În plus, la acest moment, el se află în discuții și cu Horia Brenciu, pe care speră să îl aducă la Constanța, pe data de 21 noiembrie. Pentru că Ileana Stana Ionescu a împlinit de curând 81 de ani, aceasta va fi sărbătorită și în orașul de la malul mării, pe data de 11 decembrie, când spectatorii vor avea ocazia să revadă „Micul infern”. Apoi, pe 4 decembrie, este posibil să-i avem, din nou, pe scenă pe renumiții artiști ce vor susține un extraordinar concert de Crăciun. Desigur, nici copiii nu sunt uitați, pe data de 17 noiembrie, ei putând beneficia de o „magie” specială pentru vârsta lor.O altă surpriză la început de an este piesa „Străini în noapte”, care-l va aduce, din nou, la Constanța, pe Florin Piersic, cu ocazia aniversării a 81 de ani de viață.