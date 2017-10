Costumat în Mărgelatu,

Florin Piersic a inaugurat cinematograful care îi poartă numele

Fostul cinematograf „Republica” din Cluj se numește, de miercuri seară, cinema „Florin Piersic”, celebrul actor venind la evenimentul de inaugurare „însoțit” de un cal și costumat în Mărgelatu, așa cum a făgăduit la Constanța. Călare pe armăsarul adus de la o fermă din comuna Florești, actorul a fost așteptat în fața cinematografului de câteva sute de fani, pe fundal rulând coloana sonoră din „Drumul oaselor”. Actorul s-a fotografiat cu admiratorii săi, făcându-și cu dificultate drum prin mulțime. „Sunt foarte emoționat. Acum, când împlinesc 40 de ani de când am împlinit 35, vreau să spun că nu mi s-a mai întâmplat un asemenea eveniment. Acum 75 de ani, părinții mei erau la film, la «Tarzan», iar mama i-a spus tatei că trebuie să nască. Am dat cu degetul în poarta vieții la cinematograf, iar după 75 de ani cinematograful cel mai mare din Transilvania îmi poartă numele”, a declarat Piersic. Pentru iubitorii detaliilor de culise, Florin Piersic a mărturisit că a fost călcat pe picior de calul cu care s-a prezentat la eveniment, lucru care nu i s-a mai întâmplat în 20 de filme. „Calul ăsta era de tracțiune. Nu trebuia să îl încalec, ci trebuia să mă tragă după el. Și m-a și călcat pe picior. Nu mi s-a mai întâmplat asta în cele 20 de filme în care am jucat călare pe cal”, a spus Piersic, asigurându-i pe cei prezenți că va locui până la sfârșitul vieții sale la Cluj, spre deliciul fanilor săi. Focurile de artificii au încheiat inaugurarea, iar după intrarea în sală, a fost proiectat un film documentar care viza cariera de actor a lui Piersic. Ieri, ziua în care ac-torul a împlinit 75 de ani, la cinema „Florin Piersic” au fost proiectate patru filme din seria „Mărgelatu”, accesul fiind liber.