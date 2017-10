FITIC 2.0 continuă spectacolele: Astăzi se joacă "Complet alb"

Pentru al doilea an consecutiv, Festivalul Internațional de Teatru Independent de la Constanța (FITIC 2.0) a adunat laolaltă zeci de artiști ai teatrului independent, în concurs și în off, umplând până la refuz sălile Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”.Ca urmare, seară de seară, sute de constănțeni au luat cu asalt Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danosvki”.În opinia organizatorilor, instituția de cultură a redevenit, în acest fel, Teatrul Dramatic „Ovidius”, străvechiul nostru teatru de stat, un pol cultural cu decenii de istorie.„Istorie a făcut și FITIC 2.0. Datorită publicului, extrem de receptiv, a workshop-urilor de specialitate susținute de invitații festivalului, juriului și artiștilor, Festivalul de Teatru Independent de la Constanța scrie în fiecare zi câte o pagină culturală importantă a orașului nostru. Evenimentul a ajuns la cea de-a cincea zi, iar organizatorii vă invită în continuare, cu brațele deschise, pentru încă patru zile pline de teatru. Pe această cale, vrem să mulțumim publicului constănțean că a fost alături de noi în număr atât de mare pe parcursul anului trecut și îi invităm, din nou, la o rețetă câștigătoare: mult teatru tânăr, combinat cu cele mai proeminente nume ale scenei românești care, nu întâmplător, s-au îndreptat spre zona de teatru independent”, au declarat reprezentanții Asociației Culturale „Teatrelia”, organizatoarea evenimentului.În această seară, publicul este invitat, în limita locurilor disponibile (40), la un spectacol foarte special, care se intitulează „Complet alb” și este jucat de actori din Iași.De asemenea, Horațiu Mălăele, Florin Zamfirescu, Tania Filip, Marcel Iureș, George Ivașcu, George Mihăiță etc., nume binecunoscute publicului românesc și care acum se regăsesc și în zona de teatru independent, urcă în continuare pe scena de la FITIC, alături de mai tinerii lor colegi.