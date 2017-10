Fiorii reci ai Bacului. Directorii sunt traumatizaţi: Elevii vin ca la distracţie, iar noi ne facem de râs cu rezultatele

Fiorii reci ai Bacului. Directorii sunt traumatizați: Elevii vin ca la distracție, iar noi ne facem de râs cu rezultatele

În opinia multora dintre directorii care înregistraseră anul trecut promovabilitate foarte scăzută o vină au și cei care tratează Bacalaureatul ca pe o altfel de distracție.Procentul nul de promovabilitate înregistrat anul trecut de liceele tehnologice din Ciobanu, Crucea, Nicolae Bălcescu, Mihai Viteazu, Dobromir și Lumina se datorează efectivului mic de absolvenți înscriși în Bacalaureat, la care se adaugă perdanții. „Anul acesta am discutat foarte serios cu ei, pentru a nu ne mai trezi cu un eșec, tocmai pentru că ne-am învățat lecția. Din 12 absolvenți, doar doi s-au înscris la Bacalaureat, iar din seriile anterioare tot doi. Între care unul are nevoie de o notă bună la Biologie, pentru că româna și matematica le-a promovat, iar celălalt este absolvent de XII-XIII, dar este dreptul lui. Și eu și colegii mei am discutat serios cu ei pentru că nu are rost să se facă de râs și ei și pe noi ca instituție. Într-un final alegerea a fost a lor. Mulți dintre ei au preferat să se angajeze după ce au susținut certificarea de competențe profesionale. Ne-am transformat în școală profesională și de acum sperăm să fie mai bine”, ne declara, ieri, prof. Tatiana Stoica, directorul Liceului Tehnologic Nicolae Bălcescu.Încadrat la cazuri speciale, un absolvent de la Liceul cu program special „Nicolae Rotaru” nu a putut susține proba orală la limba română, din cauza unei duble fracturi de mandibulă, așa încât a dezvoltat în scris subiectele. Prof. Andrei Szemerjai, directorul liceului, ne mărturisea ieri că i-a întrebat pe o parte din cei 44 de candidați din seriile anterioare înscriși dacă s-au pregătit. „Se prezintă, văd cum este filmul și ies la jumătatea lui și ne încarcă nouă centrul cu număr din ce în ce mai mare de picați. Chiar nu știu cât sunt de relevante statisticile care îi includ și pe cei din promoțiile anterioare, pentru că de învățat este foarte puțin probabil să se mai străduiască să vină la zi cu pregătirea. Vin doar așa să se distreze și poate prind un culoar favorabil. Ceea ce este prea puțin posibil, chiar mai mult decât im-posibil. Unii dintre ei mai și plătesc. Mai bine se canalizează și într-o vară dau la o materie, la toamnă altă materie, eșalonat și să se întrebe în câți ani termină Bacalaureatul. Poate o dată cu copilul…”, a mai adăugat același manager.Ieri, pe pagina sa de socializare, președintele Klaus Johannis își exprima uimirea vizavi de scăderea numărului de înscriși la Bacalaureat.„Astăzi începe examenul de bacalaureat și urez mult succes tuturor celor 137.344 elevi înscriși. Îmi doresc ca fiecare dintre voi să obțineți rezultate bune și foarte bune, bazate pe dedicarea voastră din toți acești ani. Însă, tot astăzi, peste 45.000 elevi din clasele a XII-a și a XIII-a nu vor intra în examenul de bacalaureat. Cred că este nevoie să investim mult mai mult efort în a asigura tuturor elevilor un parcurs educațional complet și pe măsura potențialului lor. România nu își poate permite să lase un procent atât de însemnat din generațiile tinere fără o șansă reală de integrare în piața muncii la un nivel adecvat”.Nu știm dacă mimează interesul, dar mai bine ar fi ca sloganul „România educată!” să producă și efecte. Un lucru a devenit cert: nu toată lumea trebuie să ia Bacalaureatul, ci mai repede ar trebui introdus examenul de admitere în liceu, pentru că toți cei cu medii de 2 și 3 nu au nicio șansă de recuperare în cei patru ani de liceu.