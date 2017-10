FINALA EUROVISION 2013. Află pe ce loc s-a clasat România și cine a câștigat concursul

Sâmbătă, 18 Mai 2013.

CEZAR OUATU, reprezentantul României la concursul Eurovision din acest an a fost mult timp unul dintre favoriții Finalei concursului, artistul intrând în finala Eurovision 2013 cu numărul 14. Cu toate acestea, CÂȘTIGĂTOAREA EUROVISION 2013 este Danemarca, cu Emmelie de Forest. România s-a clasat pe locul 13.Cezar Ouatu s-a clasat pe locul al 13-lea în concursul a cărui finală a avut loc, sâmbătă seară, la Malmö Arena (Suedia), în timp ce Emmelie de Forest din Danemarca a câștigat competiția. Astfel, ediția din 2014 a concursului Eurovision se va desfășura în Danemarca, după ce Emmelie de Forest a câștigat competiția din acest an cu piesa "Only Teardrops", care a obținut un total de 281 de puncte.Pe următoarele două locuri în clasament s-au situat Azerbaidjan, cu 234 de puncte, și Ucraina, cu 214 puncte. Reprezentantul României, Cezar, care a participat la Eurovision cu piesa "It's My Life" (muzică și versuri Cristian Faur), a obținut un total de 65 de puncte. Cezar nu a primit de la nicio țară punctajul maxim de 12 puncte, în timp ce câte 10 puncte au fost acordate reprezentantului României de către Republica Moldova și Grecia. La rândul său, România a acordat 12 puncte reprezentantei Republicii Moldova, 10 puncte - Azerbaidjan și 8 puncte - Norvegia.