Final de stagiune pentru Nicolae Spirescu, fost secretar literar al Teatrului de Balet "Oleg Danovski"

Week-end-ul acesta, Nicolae Spirescu, fost secretar literar al Teatrului Naționalm de Operă și Balet „Oleg Danovski“ (TBOD) și unulk dintre fondatorii baletului constănțean s-a stins din viață la vârsta de 73 de ani.Născut la data de 19 august 1844, Nicolae Spirescu a absolvit Facultatea de Limba și literatura română din cadrul Universității din București, promoția 1966.De-a lungul timpului, el a fost redactor muzical, la Asociația Oamenilor de Teatru și Muzică din București (1966 - 1970). Apoi, a fost profesor, instructor artistic, la Liceul de coregrafie din București (1970-1978) și secretar muzical, consultant artistic al TBOD din Constanța (din 1978). De asemenea, el a fost profesor la Universitatea California, San Diego, SUA (1982-1983) și a publicat cronici, portrete artistice, articole de sinteză în „Flacăra”, „Contemporanul”, „Scânteia”, „Scânteia tineretului”, „Îndrumătorul cultural”, „Dobrogea nouă”. În plus, el a fost fondatorul Școlii de Balet „Nicolae Spirescu” din Cumpăna.Despre Nicolae Spirescu, binecunoscutul coregraf Horațiu Cherecheș spune că acesta a fost o persoană deosebită, care și-a făcut cu devotament, implicare și profesionalism rolul de secretar literar artistic, atât pe vremea regretatului maestru Oleg Danovski, cât și după trecerea în neființă a acestuia.„Regret profund dispariția dintre noi a acestuia. Sincere condoleanțe familiei”, a declarat pentru „Cuget Liber”, Horațiu Cherecheș.El a mai spus că l-a cunoscut pe Nicolae Spirescu în anul 1988, dar colaborarea cu domnia sa a început în 1992.„În 1988 am terminat liceul de coregrafie la Cluj -Napoca și am intrat ca demisolist la Opera din București. Atunci l-am cunoscut prima dată. Venise să-l însoțească pe maestrul Danovski la București, unde acesta era șeful comisiei de angajare în cadrul concursului pe care l-am susținut. În februarie 1990 am plecat în Franța, iar în 1992 m-am întors la compania maestrului Danovski din Constanța”, și-a amintit renumitul coregraf.La rândul său, Stela Cocârlea, binecunoscut coregraf, rememorează cu mare drag momentul în care l-a cunoscut pe Nicolae Spirescu.„În 1990, prin hotărârea ministrului Culturii de atunci, Andrei Pleșu, a luat ființă secția de balet clasic și contemporan Fantasio, un vis al maestrului Oleg Danovski, ajutat fiind în a-l împlini de către Aurel Manolache, directorul Teatrului Fantasio. Așa am pornit la drum 18 fete, doi băieți și secretarul artistic Nicolae Spirescu, fiind unul dintre cei mai cunoscuți critici de balet din țară, secretar artistic literar și cofondator al ansamblului de balet clasic și contemporan. El a fost un erudit și a împărtășit cu noi idei, propuneri și proiecte. A fost prezentator la toate edițiile concursului de balet național și internațional «Oleg Danovski», dar înainte de toate a fost un prieten al balerinilor, un mentor de care compania avea nevoie la început de drum, pentru a răspândi în lume arta dansului. Nicolae Spirescu va rămâne în memoria noastră ca un om erudit, un soț și un tată iubitor! Dumnezeu să-l ierte!”, a declarat coregraful.Înmormântarea va avea loc la cimitirul din Cumpăna, urmând a fi stabilită data exactă a înhumării.