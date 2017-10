Filmul "The Artist" a luat cele mai multe trofee la premiile Cesar 2012

Ştire online publicată Sâmbătă, 25 Februarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Lungmetrajul alb-negru "The Artist", un omagiu adus filmelor mute hollywoodiene, a fost nominalizat la 10 categorii la cea de-a 37-a ediție a galei premiilor César, considerate Oscarurile franceze, care s-a desfășurat vineri seară, la Théâtre du Châtelet din Paris."The Artist" a primit șase distincții, printre care cele pentru "cel mai bun film", "cel mai bun regizor" (Michel Hazanavicius) și "cea mai bună actriță" (Berenice Bejo). "The Artist", turnat în alb-negru, spune povestea lui George Valentin (Jean Dujardin), star al filmului mut, care a căzut în uitare odată cu apariția sonorului, spre deosebire de tânăra actriță Peppy Miller (Bérénice Bejo), una dintre admiratoarele sale.În mod surprinzător, Jean Dujardin, care a câștigat majoritatea premiilor acestui sezon, inclusiv Globul de Aur și BAFTA, dar și trofeul pentru interpretare la Festivalul de la Cannes 2011, a fost învins la categoria "cel mai bun rol principal masculin" de Omar Sy, premiat pentru rolul din "Intouchables".Lungmetrajul francez "The Artist" este considerat un favorit la cea de-a 84-a gală Oscar, care va avea loc duminică, la Los Angeles, și speră să își încheie victorios sezonul de premii obținând o statuetă la categoria "cel mai bun film", după un parcurs inedit pentru o peliculă care nu este anglo-saxonă. Filmul este nominalizat la zece premii Oscar, fiind pentru prima dată când o peliculă franceză este selectată în atâtea categorii ale trofeelor decernate de Academia americană. Iar dacă ar obține premiul Oscar pentru cel mai bun film, ar fi o premieră în istoria acestor distincții, oferite de obicei unor opere anglo-saxone.Tot vineri seară, filmul "Polisse", de Maïwenn, care avea cele mai multe nominalizări la gala César 2012 - 13 -, a obținut doar două premii, pentru cel mai bun montaj și cea mai bună speranță feminină.Totodată, "L'exercice de l'Etat", de Pierre Schoeller, care avea 11 nominalizări, a primit trei premii, printre care cel pentru cel mai bun scenariu original.În premieră în istoria premiilor César, trofeul pentru cea mai bună speranță feminină a fost acordat ex-aequo, actrițelor Naidra Ayadi ("Polisse") și Clotilde Hesme ("Angèle et Tony").Juriul celei de-a 37-a ediții a premiilor César a fost prezidat de actorul Guillaume Canet.Gala César 2012 a fost prezentată de actorul și regizorul Antoine de Caunes.Prezentăm lista completă a câștigătorilor premiilor César 2012:Cel mai bun film: "The Artist", de Michel HazanaviciusCel mai bun film de debut: "Le cochon de Gaza", de Sylvain EstibalCel mai bun film străin: "A Separation", de Asghar FarhadiCel mai bun scenariu original: Pierre Schoeller, pentru "L'exercice de l'Etat"Cel mai bun scenariu adaptat: Yasmina Reza și Roman Polanski, pentru "Carnage"Cel mai bun regizor: Michel Hazanavicius, pentru "The Artist"Cea mai bună actriță în rol principal: Berénice Bejo, pentru "The Artist"Cel mai bun actor în rol principal: Omar Sy, pentru "Intouchables"Cea mai bună actriță în rol secundar: Carmen Maura, pentru "Les femmes du 6e étage"Cel mai bun actor în rol secundar: Michel Blanc, pentru "L'exercice de l'Etat"Cea mai bună speranță feminină: ex aequo Naidra Ayadi ("Polisse") și Clotilde Hesme ("Angèle et Tony")Cea mai bună speranță masculină: Grégory Gadebois ("Angèle et Tony")Cel mai bun film de animație: "Le chat du rabbin", de Joann SfarCel mai bun film documentar: "Tous au Larzac", de Christian RouaudCel mai bun scurtmetraj: "L'accordeur", de Olivier TreinerCea mai bună imagine: Guillaume Schiffman, pentru "The Artist"Cea mai bună muzică originală: Ludovic Bource, pentru "The Artist"Cel mai bun sunet: Olivier Hesper, Julie Brenta și Jean Pierre Laforce, pentru "L'exercice de l'Etat"Cel mai bun montaj: Laure Gardette și Yann Dedet, pentru "Polisse"Cele mai bune costume: Anaïs Romand ("L'Apollonide, souvenirs de la maison close")Cele mai bune decoruri: Laurence Bennett ("The Artist")Premiul César onorific: Kate Winslet