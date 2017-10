Filmul lui Mungiu rulează de astăzi în peste 20 de cinematografe din Londra

Ştire online publicată Vineri, 11 Ianuarie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Filmul lui Cristian Mungiu, „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”, premiat cu Palme d’Or la Cannes, rulează de astăzi în 22 de cinematografe din Londra, după ce a avut premiera oficială pe 4 ianuarie, în doar două săli de cinema, potrivit site-ului oficial al filmului. În prima săptămână în care a rulat în cinematografele din Londra, filmul lui Mungiu a intrat pe locul 28 în box-office cu încasări, weekendul trecut, de 15,370 de dolari, potrivit site-ului ce furnizează date de box-office din întreaga lume, boxofficemojo.com. Pelicula, nominalizată la categoria Cel mai bun film într-o limbă străină a premiilor Globul de Aur, va avea premiera oficială în SUA pe 25 ianuarie, la New York. „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile” reprezintă România în competiția pentru Oscarul din 2008 la categoria Cel mai bun film străin, deși doi dintre criticii ziarului The New York Times consideră, într-un articol publicat săptămâna trecută, că pelicula românească ar trebui nominalizată la mai multe categorii.