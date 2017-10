Filmul lui Florin Şerban - premiul criticii la Festivalul de la Karlovy Vary

Filmul lui Florin Șerban - premiul criticii la Festivalul de la Karlovy Vary

Filmul "Box", de Florin Șerban, a primit premiul criticii - FIPRESCI - la Festivalul de la Karlovy Vary, zilele trecute. Premiul i-a fost acordat lui Florin Șerban pentru că „a regizat în mod strălucit un portret al societății românești contemporane”.„Florin Șerban a realizat un film în care fiecare cadru este extraordinar. A arătat, în mod precis, starea de spirit a personajelor sale (...) și a contribuit, din nou, la valoarea noului cinema românesc”, potrivit criticilor de specialitate.Filmul „Box”, de Florin Șerban, a avut premiera mondială în competiția celei de-a 50-a ediții a Festivalului de la Karlovy Vary. Această producție îi prezintă, în roluri principale, pe Rafael Florea și pe Hilda Peter — doi iubiți care vin din lumi complet diferite. Rafael Florea, care joacă rolul unui pugilist, este actor neprofesionist.”Când am căutat un actor pentru personajul ăsta, am căutat peste tot, și în săli de box, și kickboxing, și MMA (Mixed Martial Arts-n.r.), și lupte libere. După studenți la actorie, actori tineri și am ajuns la Rafael ... De departe era cel mai bun", declara Florin Șerban, la finalul filmărilor pentru "Box", în 2013.Florin Șerban este regizorul filmului "Eu când vreau să fluier, fluier", pentru care a primit, la Berlinala 2010, Marele Premiu al Juriului și premiul "Alfred Bauer". Printre invitații ediției de anul acesta de la Karlovy Vary se numără actorii Richard Gere și Harvey Keitel.