Filmul constănţean „Trip“, câştigător la IPIFF 2009

Filmul constănțean „Trip“, câștigător la IPIFF 2009

Pavilionul expozițional a găzduit, sâmbătă seară, gala premiilor Festivalului Internațional al Producătorilor de Film Independenți, eveniment moderat de Dinu Tănase și Ramona Bădescu. La competiția școlilor de film, Cătălin Toma, student la UNATC, a obținut Trofeul Mării Negre pentru cel mai bun film experimental, pentru filmul „Ayahusca”. La aceeași competiție, Ordog Gyarfas Agota a obținut premiul pentru filmul de animație „Crack”. De asemenea, premiul pentru cea mai bună imagine de film a fost obținut de Daniel Kosuth, student în cadrul UNATC, pentru „Random Playlist” și „Noi”. Premiul pentru scenariu a fost obținut de Raluca Mirescu și Tudor Jurgiu, care au lucrat la povestea filmului „Picnic”. Un alt premiu pentru scenariu i-a revenit filmului „Noroc”, în regia lui Dan Doroftei. Mult-așteptatul premiu pentru cel mai bun regizor din tânăra generație de cineaști a fost adjudecat de Stanca Radu, pentru filmul „Pentru el”, în timp ce premiul pentru cel mai bun film i-a revenit Anei Maria Chioveanu, pentru filmul „Drumul lung spre casă”. La competiția filmelor de scurt metraj, premiul pentru cel mai bun film de scurt metraj-ficțiune a fost obținut de Tudor Jurgiu, pentru filmul „Nunta lui Oli”, iar premiul pentru cel mai bun film de animație i-a revenit lui Anton Octavian, pentru filmul „Ceața”. Trofeul Mării Negre pentru cel mai bun film documentar i-a revenit lui Cătălin Mușat, pentru „Ciobanul zburător”. „Trip”, producția constănțeană apreciată la nivel național, a fost remarcată de specialiști și recom-pensată cu premiul pentru debut în producția independentă de film. Dinu Tănase, producătorul general al IPIFF, a apreciat originalitatea cu care echipa a dus la capăt proiectul „Trip”. Florina Titz, cea care semnează regia și scenariul „Trip”, a declarat că „filmul a ieșit foarte tare, chiar și fără buget”. Tânăra regizoare pregătește un nou film, intitulat „Orange/milk”, director de imagine fiind Laura Iancu. Premiul Consiliului Județean a fost obținut de filmul „Carol I”, în regia lui Sergiu Nicolaescu. Celebrul regizor nu a fost însă prezent la eveniment pentru a-și ridica premiul. De asemenea, premiul de excelență pentru contribuția adusă filmului românesc i-a revenit Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale”. Momentul cel mai așteptat al serii a fost acordarea marelui premiu IPIFF. Cel mai bun producător al unui lung metraj de ficțiune a fost desemnat Andrei Boncea, pentru filmul „Weekend cu mama“, in regia lui Stere Gulea. „În urmă cu 15 ani, Luiza a plecat în Spania, lăsând-o pe Cristina, fetița ei în vârstă de trei ani, în grija rudelor. Revenită în țară, femeia descoperă adevăruri șocante, de care a fost ținută la distanță: fiica ei a fugit de acasă, e dependentă de droguri și are o fetiță de doi ani pe care a lăsat-o în grija unui orfelinat. Măcinată de vinovăție, Luiza încearcă să o salveze pe Cristina și să-și răscumpere astfel greșelile din tinerețe. Are la dispoziție un week-end”. Astfel este prezentat filmul semnat de Stere Gulea în catalogul IPIFF. Din distribuție fac parte Adela Popescu, Medeea Marinescu, Tudor Aaron Istodor, Răzvan Vasilescu, Andi Vasluianu, Ion Sapdaru, Gheorghe Dinică și Florin Zamfirescu. La finalul evenimentului, Cristian Zgabercea, managerul festivalului, și-a exprimat dorința ca, începând cu anul viitor, la Constanța să se pună bazele unui festival de film studențesc.